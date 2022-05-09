الإمارات تحافظ على مكانتها وجهة سياحية مرموقة

المصدر: دبي - البيان

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أظهر تقرير إحصاءات السفر، الصادر عن «ويجو» و«كليرتريب»، أن عشاق السفر يتطلعون أكثر لتعويض الوقت الذي فاتهم في فترات الإغلاق، ويعتزمون إنفاق المزيد من الأموال والسفر في رحلات أطول، ولمسافات أبعد في عام 2022، وذلك في ظل الرفع التدريجي للقيود في مختلف أنحاء العالم، وازدياد معدلات التطعيم. وفي هذا الصدد، حافظت الإمارات على مكانتها وجهة سياحية مرموقة ورائجة، يخطط معظم المشاركين لزيارتها.

استطلاع

واعتمد التقرير على استطلاع أجراه لآراء وسلوكيات قرابة 4390 مقيماً في الإمارات والسعودية، في ما يتعلق بشؤون السفر. وسلط التقرير الضوء على تأثيرات أزمة «كوفيد 19» وتداعياتها على قطاع السفر، والتوجهات المنتشرة حالياً في القطاع، والدلائل الإيجابية المشيرة إلى حركة انتعاش ملموسة.

ووفقاً لاستبيان أجرته كليرتريب، أكد 99 % من إجمالي المشاركين، بتلقيهم لقاح «كوفيد 19»، فيما نفى ذلك 1 % منهم. ويعود ارتفاع أعداد الأشخاص الحاصلين على اللقاح بآثار إيجابية على قطاع السفر من جهة، ويشجع المسافرين على زيارة الدول التي حققت معدلات تطعيم مرتفعة من جهة أخرى.

أولوية

ووفقاً لبيانات «ويجو»، سجلت معدلات البحث عن الرحلات والفنادق، في هذا العام، زيادة بنسبة 81 % في فبراير، و102 % في مارس. ما يدل بشكل واضح على الانتعاش المتزايد لرغبة السياح في السفر.

ويولي المسافرون الأولوية للوجهات ذات خطر العدوى المنخفض، والتي توفر رحلة عودة مرنة وآمنة. حيث أكد معظم المشاركين على اختيارهم وجهات تلتزم بإجراءات السلامة، وتمتثل لبروتوكولات الوقاية من «كوفيد 19».

وعمدت المطارات في مختلف أنحاء العالم، إلى اتخاذ تدابير إلزامية، لضمان سلامة المسافرين، في ظل هذه الظروف غير المسبوقة. وعلى الرغم من التحسن الملحوظ الذي شهدته تجربة السفر، وتقليص الوقت اللازم لإجراءات المسافرين، لا تزال تجربة السفر صعبة نوعاً ما، وتختلف عما كانت عليه قبل أزمة «كوفيد 19»، وفقاً لاستبيان «كليرتريب».

ووفقاً لبيانات «ويجو»، تسجل الفنادق ارتفاعاً كبيراً في الطلب بجميع المواسم، في ظل مواصلة الكثير من الموظفين العمل عن بعد في 2022. فبعد أن أصبح بوسع الموظفين العمل من أي مكان، يتجه المزيد منهم إلى حجز غرف فندقية، بحسب وجهاتهم الجديدة للعمل عن بعد.

منازل عطلات

ونتيجة لذلك، سجلت معدلات البحث عن منازل العطلات، ارتفاعاً كبيراً بنسبة 136 %، والغرف الفندقية بنسبة 92 %، والشقق السكنية بنسبة 69 %. كما ارتفعت مدة الإقامة في العقارات المُستأجرة بنسبة 19 % في 2022، بالمقارنة بنفس الفترة من 2021.

ويفضل المسافرون اختيار الفنادق من فئة خمس نجوم، التي تتخذ إجراءات أشد صرامة، وتمنحهم تجربة سفر وإقامة أكثر أماناً. حيث سجلت معدلات البحث عن الفنادق من فئة خمس نجوم، ارتفاعاً بنسبة 66 %.

توقعات إيجابية

أعرب 79 % من المشاركين في الاستبيان، أنهم لاحظوا زيادة في المتطلبات نتيجة أزمة «كوفيد 19»، وارتفاعاً في أسعار تذاكر السفر، وظروفاً غير متوقعة سببت تغييرات في الرحلات، ما ساهم في زيادة بنسبة 20 % في تكاليف الرحلات بعد الأزمة. وأشار 78 % من المشاركين، إلى احتمال سفرهم مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة التالية، وفقاً لرحلات مخططة سابقاً. ما يشير إلى توقعات إيجابية لقطاع السفر على المدى القصير. وتشير «ويجو» إلى أن العطلات الطويلة، ستكون توجهاً غالباً هذا الصيف، وسينفق المسافرون أموالاً أكثر على رحلات الاستجمام والترفيه، لتعويض الوقت الذي فاتهم في فترات الإغلاق.

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