أبوظبي تطلق بطاقة الصيف الحصرية لتحفيز السياح

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت أبوظبي أمس حملتها الترويجية الجديدة التي تدعو السياح من المنطقة والعالم إلى زيارة العاصمة هذا الصيف، واستكشاف تجاربها الثقافية والترفيهية الاستثنائية المتنوعة والعروض المذهلة بالفنادق ومعالم الجذب في جميع أنحاء الإمارة.

وتركز الحملة الجديدة على تلبية تطلعات كل الزوار على اختلاف اهتماماتهم عبر التعريف بالعروض غير المسبوقة الأكثر تنوعاً وتميزاً للاستمتاع بالصيف في أبوظبي.

تشكل الحملة الجديدة الخطوة الأولى نحو تقديم أفضل ما تقدمه أبوظبي للعالم، بما في ذلك إطلاق «بطاقة صيف أبوظبي» التي تتضمن عروضاً ترويجية استثنائية تغطي التجارب السياحية والمواقع الثقافية ووجهات الترفيه العائلي. وتوفر البطاقة باقات بقيمة تناسب الجميع عبر قائمة متنوعة من الأنشطة، والتي تحفز الزوار لاستكشافها خلال عطلتهم الصيفية في الإمارة.

وقال صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «أصبحت منطقة الشرق الأوسط محط أنظار السياح من جميع أنحاء العالم، وهو ما يفتح أمامنا آفاقاً واسعة لتسليط الضوء على العروض الفريدة والمتنوعة في مختلف أرجاء الإمارة. ونطمح، من خلال حملتنا الصيفية، إلى إتاحة المجال أمام زوارنا لاستكشاف تجاربنا المتميزة، سواء بمعالم الجذب والمنشآت السياحية المعروفة أو «الجواهر الخفية» في وجهتنا، وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية، من المغامرة في المدن الترفيهية العالمية الداخلية، قيادة سيارات السباق في حلبة مرسى ياس، إلى التراث والثقافة الأصيلة والأنشطة العائلية المفعمة بالبهجة والمرح».

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