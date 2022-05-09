«سياحة عجمان» تستعرض مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة

المصدر: عجمان - البيان

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تستعرض دائرة التنمية السياحية في عجمان «سياحة عجمان»، خلال مشاركتها في النسخة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي 2022، مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة، مثل تطبيق متحف عجمان الذكي، والذي أطلقته تزامناً مع تجديد المتحف، وإعادة افتتاحه بحلته الجديدة أخيراً، ليقدم تجربة تفاعلية فريدة، معززة بأحدث التقنيات، لتحفز كل الحواس، من خلال المعروضات المشروحة باللغتين العربية والإنجليزية.

كما تستعرض الدائرة خلال المعرض، المزايا البارزة التي توفرها عجمان لزوارها، وآخر التقنيات والحلول والمشاريع والخدمات الذكية، إضافةً إلى الترويج للإمارة كوجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة المحلية والعالمية.

وتترأس الدائرة وفد الإمارة المشارك، الذي يضم ممثلين عن كل من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومنطقة عجمان الحرة، وهيئة النقل بعجمان، بالإضافة إلى العديد من الجهات الخاصة، والشركات السياحية التي تسعى من خلال مشاركتها، الترويج لإمارة عجمان كوجهة سياحية رائدة.

وتسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان، من خلال مشاركتها في المعرض هذا العام، إلى التعزيز من مكانتها كوجهة سياحية تستقطب السياحة الداخلية والخارجية، والتركيز على أسواق عالمية جديدة، وذلك من خلال استعراض المقوّمات السياحيّة والتراثيّة والترفيهية العائلية، ومنتجعات الضيافة الفاخرة التي تمتلكها إمارة عجمان.

وقالت خديجة تركي المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب، تأتي مشاركة إمارة عجمان هذا العام في سوق السفر العربي، ضمن إطار تحقيق الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، والمتمثلة في صناعة المستقبل، وفي ترسيخ حضور ومكانة عجمان محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال إطلاق المشاريع التنموية النوعية ومشاريع البنية التحتية، وتكثيف جهود القطاع السياحي لإعادة الزخم إليه.

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