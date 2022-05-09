السياحة العالمية تستلهم تجربة دبي في مواجهة الجائحة

المصدر: دبي – بشار باغ

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رسخت دبي من مكانتها نموذجاً ملهماً في مواجهة الجائحة، وتجاوز تداعياتها، والمضي قدماً في تحفيز نمو كافة القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها قطاع السياحة والسفر، ومع انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022 اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، لغاية 12 مايو، سيشارك أكثر من 1500 شركة عارضة، و112 دولة، وأكثر من 20 ألف زائر متوقع، ضمن تجربة دبي الناجحة في التعامل مع انعكاسات الجائحة على قطاع السياحة والسفر، والجهود الاستباقية التي بذلتها لإنعاش أداء القطاع، وتمهيد الطريق نحو معاودة النمو، للوصول إلى مستويات الأداء ما قبل الجائحة، بل وتجاوزها خلال الفترة القادمة، كما ستقدم دبي خلال الحدث، منصة حيوية لكافة الشركات والهيئات العاملة في قطاع السياحة والسفر والطيران، لبحث الشراكات الواعدة، وتعزيز تعافي القطاع عالمياً.

فرص متاحة

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، قالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، إن الموضوع الرئيس للحدث، يتجسد في مستقبل السفر والسياحة الدوليين، حيث سيتم تسليط الضوء على مسار نمو الصناعة، حيث يواجه متخصصو السفر والسياحة للتحديات، ويستفيدون من الفرص المتاحة التي تنتظرهم، وأوضحت أن دولة الإمارات، عززت مكانتها كواحدة من أكثر البلدان أماناً في العالم، بفضل اتباع إجراءات صارمة، لضمان سلامة السياح، وإجراءات السفر في كل مرحلة، ابتداء من الوصول إلى المغادرة، مشيرة إلى أن دبي تلتزم بالحفاظ على أعلى معايير النظافة والسلامة، حيث أشاد المجلس العالمي للسياحة والسفر، بإدارتها الناجحة للجائحة، ومنح المدينة ختم السفر الآمن، بناءً على الإجراءات الصارمة، وبروتوكولات السلامة والصحة العامة التي تتبعها الإمارة.

أحداث بارزة

وحول أبرز الملامح الجديدة لسوق السفر العربي، مقارنة بالدورات السابقة، قالت كورتيس: «من بين العديد من الأحداث البارزة في المعرض هذا العام، فعالية ترافيل تك، التي تم تجديدها وتغيير علامتها التجارية، والتي كان يُطلق عليها سابقاً ترافيل فورورد، والتي شهدت توسعاً سنوياً بنسبة 400 % تقريباً، بالإضافة إلى أحدث منتجات وخدمات تكنولوجيا السفر، كما سيستضيف مسرح ترافيل تك، سلسلة من الندوات والمناقشات والعروض التقديمية التي ستسلط الضوء على المسارات الطويلة الأمد للسياحة في الشرق الأوسط، كما سيتم إطلاق مسابقة سوق السفر العربي درابر- علاء الدين للشركات الناشئة، والتي ستقام على مسرح ترافيل تيك، خلال معرض سوق السفر العربي 2022، والتي ستتاح الفرصة من خلالها أمام أكثر من 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء قطاع السياحة والضيافة، للحصول على تمويل استثماري يصل إلى نصف مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى فرصة للظهور في برنامج تيم درابر التلفزيوني الشهير Meet the Drapers».

كما ستشمل أبرز فعاليات نسخة 2022 من المعرض، قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسة: السعودية والصين والهند، وعودة انعقاد منتدى أرايفال دبي، الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

20.000

أوضحت دانييل كورتيس، أن الحدث هذا العام، يشهد إقبالاً كبيراً بمشاركة 1500 جهة عارضة، وممثلين من 112 دولة، ومن المتوقع حضور حوالي 20,000 زائر، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة أكثر من 85 % من مساحة الطوابق الخاصة بمعرض سوق السفر العربي 2021.

ولفتت كورتيس إلى أن الحدث سيشهد، للمرة الأولى، تخصيص جلسة حوارية حول مستقبل النقل والرياضة، وجلسات السياحة الحضرية، بالإضافة إلى مشاركة 50 مؤثراً رقمياً إقليمياً.

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