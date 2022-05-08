أبوظبي تطلق بطاقة الصيف الحصرية لتحفيز السياح على الزيارة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت أبوظبي اليوم حملتها الترويجية الجديدة التي تدعو السياح من المنطقة والعالم إلى زيارة العاصمة هذا الصيف، واستكشاف تجاربها الثقافية والترفيهية الاستثنائية المتنوعة والعروض المذهلة بالفنادق ومعالم الجذب في جميع أنحاء الإمارة.

وتركز الحملة الجديدة على تلبية تطلعات كل الزوار على اختلاف اهتماماتهم عبر التعريف بالعروض غير المسبوقة الأكثر تنوعاً وتميزاً للاستمتاع بالصيف في أبوظبي.



إطلاق «بطاقة صيف أبوظبي»



تشكل الحملة الجديدة الخطوة الأولى نحو تقديم أفضل ما تقدمه أبوظبي للعالم، بما في ذلك إطلاق «بطاقة صيف أبوظبي» التي تتضمن عروضاً ترويجية استثنائية تغطي التجارب السياحية والمواقع الثقافية ووجهات الترفيه العائلي. وتوفر البطاقة باقات بقيمة تناسب الجميع عبر قائمة متنوعة من الأنشطة، والتي تحفز الزوار لاستكشافها خلال عطلتهم الصيفية في الإمارة.

وتتيح «بطاقة صيف أبوظبي» فرصة زيارة المدن الترفيهية العالمية الثلاث في جزيرة ياس، «عالم وارنر براذرز أبوظبي» و«عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، والدخول إلى جميع المواقع الثقافية في الإمارة، ومن ضمنها متحف اللوفر أبوظبي، قصر الوطن، وقصر الحصن (أقدم مبنى قائم في أبوظبي)، فضلاً عن مواصلات مجانية عبر حافلات «ياس إكسبرس» وحافلات أبوظبي. وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع طرح البطاقة.

ويحظى الزوار أيضاً بفرصة تجربة أفخم خدمات الضيافة في العاصمة، إذ تتوفر الغرف الفندقية خلال موسم الصيف بأسعار أقل بنسبة 30%* في المتوسط مقارنة بموسم الذروة*. ومن المقرر الإعلان قريباً عن خصومات وعروض الفنادق خلال موسم الصيف.

وقال صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «أصبحت منطقة الشرق الأوسط محط أنظار السياح من جميع أنحاء العالم، وهو ما يفتح أمامنا آفاقاً واسعة لتسليط الضوء على العروض الفريدة والمتنوعة في مختلف أرجاء الإمارة. ونطمح، من خلال حملتنا الصيفية، إلى إتاحة المجال أمام زوارنا لاستكشاف تجاربنا المتميزة، سواء بمعالم الجذب والمنشآت السياحية المعروفة أو «الجواهر الخفية» في وجهتنا، وفق اهتماماتهم وتطلعاتهم الشخصية، من المغامرة في المدن الترفيهية العالمية الداخلية، قيادة سيارات السباق في حلبة مرسى ياس، إلى التراث والثقافة الأصيلة والأنشطة العائلية المفعمة بالبهجة والمرح. وبينما تحتضن العاصمة تجارب تناسب الجميع، نسعى إلى توفير السبل الكفيلة بتسهيل رحلة زوارنا ومنحهم فرصة صناعة ذكريات لا تنسى في وجهتنا بقيمة اقتصادية ملائمة لهم، وذلك عبر طرح باقات حصرية وعروض ترويجية ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للعطلات».

وتساهم حملة «صيفك معنا أحلى»، التي تطلقها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خلال مشاركتها في سوق السفر العربي 2022، في تعزيز الوعي بالتجارب الترفيهية والثقافية والمقومات السياحية الاستثنائية في العاصمة.



وتوفر العاصمة لجميع الزوار باقة متنوعة من التجارب الرائعة مثل:



• استعادة النشاط وصفاء الذهن: ممارسة اليوجا مع شروق الشمس في اللوفر أبوظبي، أو تجربة مفهوم جديد للخصوصية والهدوء في جزيرة نوراي، التي تبعد 15 دقيقة باليخت عن شاطئ أبوظبي.

• تجارب ثقافية مفعمة بالأصالة: زيارة قصر الوطن الرئاسي، استكشاف التاريخ العريق لقصر الحصن أو تمضية أمسيات تحت سماء الصحراء الصافية ومشاهدة النجوم المتألقة.

• تجارب تنبض بالمرح والمغامرة: الانطلاق على متن أسرع أفعوانية في العالم في «عالم فيراري أبوظبي» أو الاستمتاع بتجربة السباحة مع أسماك قرش النمر في ناشونال أكواريوم أبوظبي، أكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط.

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