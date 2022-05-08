الخطوط السعودية تستعرض أحدث خدماتها في سوق السفر العربي بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أتمت الخطوط السعودية استعداداتها للمشاركة في معرض سوق السفر العربي بدبي في عامه التاسع والعشرين، الذي يعتبر أحد أبرز معارض السفر الدولية، حيث من المقرر إقامته خلال الفترة من 9 وحتى 12 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، وتستعرض «السعودية» من خلال جناحها رقم (ME4310) في القاعة رقم (4) والمكوّن من (3) طوابق بمساحة 325 متراً مربعاً، مستجدات خدماتها ومنتجاتها في عالم الطيران وصناعة النقل الجوي، إلى جانب مساهمتها الفاعلة في دعم قطاع السياحة بالمملكة، إضافة إلى قطاعي الحج والعمرة.

هذا وتأتي مشاركة «السعودية» استكمالاً لجهودها الرامية إلى دعم مشاركات المملكة في المعارض الدولية، ومن المتوقع أن تبرم اتفاقيات لتقديم خدمات جديدة، كما ستشهد حديثاً للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي خلال أولى الجلسات الحوارية في المعرض تحت عنوان «من الاستراتيجية إلى الواقع: ازدهار السياحة بالمملكة العربية السعودية»، وإلى جانب ذلك ستعقد «السعودية» من خلال قطاعاتها المشاركة، اجتماعات ولقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالصناعة لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات والمنتجات، إلى جانب استثمار حضورها في هذا المحفل ومن خلال شاشات العرض التفاعلية التي يمتاز بها الجناح، لطرح العديد من المبادرات لتطوير الخدمات وعرض أحدث منتجات وخدمات تكنولوجيا السفر وتحسين تجربة السفر للضيوف.

وسيحظى زوّار جناح «السعودية» بتجربة ثرية وفريدة من نوعها، للتعرف عن كثب على باقة الخدمات المتكاملة التي يمكن من خلالها إنهاء إجراءات السفر وإصدار التأشيرات الإلكترونية (eVisa)، وكذلك خدمات المواصلات والخدمات الأخرى بكل يسرٍ وسهولة عبر المنصات الإلكترونية، وكذلك خدمات برنامجي «عطلات السعودية» و«السعودية للعمرة» للراغبين في تصميم باقة سفر سياحية متكاملة أو لتأدية مناسبك العمرة، بالإضافة إلى التعرف على الوجهات الداخلية التي تغطي معظم أنحاء المملكة وشبكة الرحلات الدولية التي تصل إلى (4) قارات حول العالم، كما أنه من خلال شراكتها مع تحالف «سكاي تيم» العالمي فإنها تربط ضيوفها بشبكة التحالف، التي تبلغ (1,036) وجهة في (170) دولة، علاوةً على المعلومات الوافية التي سيطّلع عليها زوار الجناح عن أسطول طائراتها الحديث والمتنامي.

كما يتيح الجناح لزواره فرصة تجربة أحد أحدث مقاعد درجتي الأعمال والضيافة لطائرة «السعودية» من طراز بوينغ (787) دريملاينر، حيث سيستمعون لشرح وافٍ عن ما تتميز به من خصائص الراحة والرفاهية، بالإضافة إلى توفير أحدث مجموعة أطقم الاحتياجات الشخصية المهداة للضيوف المسافرين على درجة الأعمال، كما تستعرض خدمات برنامج الولاء «الفرسان»، الذي يقدم لأعضائه العديد من الامتيازات والمكافآت واكتساب الأميال، وبالإضافة إلى ذلك فسيستمتع الزوار بتذوق أطباق خاصة يعدها طهاة مهرة ضمن طاقم الخدمة التي توفرها «السعودية» والمعروفة بالطاهي الجوي على عدد من طائراتها حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض سيشارك به العديد من القطاعات في مجال السفر والسياحة ويستقطب العديد من المهتمين والمتخصصين في هذا المجال، كما أنه سيحظى بمتابعة إعلامية واسعة، وستعقد ندوات يسلط الضوء خلالها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة، وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة، إلى جانب العديد من المؤتمرات والعروض التقديمية التي تهدف إلى استكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

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