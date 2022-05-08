إطلاق منتدى عُمان السياحي في سوق السفر العربي بدبي

المصدر: دبي- البيان

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تشارك سلطنة عُمان، ممثلة في وزارة التراث والسياحة العُمانية، وعدد 14 مؤسسة ومنشأة وجهة ذات صلة بالقطاع السياحي العُماني، في فعاليات دورة هذا العام من معرض سوق السفر العربي (إيه تي إم)، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري، ويترأس وفد الوزارة المشارك، عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة العُمانية.

وتأتي هذه المشاركة السنوية، في إطار حرص سلطنة عُمان، ممثلةً في وزارة التراث والسياحة العُمانية، ومؤسسات ومنشآت القطاع السياحي العُماني، على المشاركة في هذا المعرض السياحي الدولي، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي يشهد على مدار أيامه الأربعة، عروضاً واجتماعات واتفاقيات عمل ثنائية ومشتركة بين الزوار، والمشاركين والممثلين لكبريات شركات ومؤسسات السفر والسياحة الدولية المتخصصة، التي ستعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة السياحة العالمية، وآلاف المنتجات والخدمات والباقات والمشروعات، وفرص الأعمال والاستثمار السياحي، والتي من المتوقع أن تتجاوز هذا العام حاجز 91 مليار درهم إماراتي، بحسب الخبراء والمختصين.

وتعليقاً على المشاركة في معرض سوق السفر العربي، قال هيثم بن محمد الغساني المدير العام للترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة العُمانية: «لطالما كانت سلطنة عمان الوجهة المفضلة للسياح على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والعالم. إذ زار السلطنة 652 ألف زائر عام 2021، رغم الجائحة. وشكل عدد الزوار الخليجيين 42 % منهم، حيث إن موقعنا الاستراتيجي، إلى جانب الجمال الطبيعي للسلطنة، يعد عاملاً رئيساً في اختيار السياح لسلطنة عمان، كوجهة لقضاء عطلاتهم.

كما أكد الغساني أن مشاركة سلطنة عُمان في هذا الحدث العالمي، يعكس التزامنا بمواصلة العمل للترويج عن السلطنة، بالإضافة إلى إبراز أهم المشاريع السياحية المستقبلية، والتطورات في قطاع السياحة، لدعوة المستثمرين والمهتمين بهذا القطاع، والتي تشمل المجمعات السياحية، حديقة النباتات العُمانية، المشاريع الفندقية، مشاريع سياحة المغامرات، والمواقع التاريخية.

وتتميز مشاركة وفد القطاع السياحي العُماني في دورة هذا العام من فعاليات معرض سوق السفر العربي بدبي، بإطلاق فعاليات النسخة الأولى من منتدى عُمان للسياحة 2022، وتدشين التصميم الجديد لجناح سلطنة عُمان، والذي يعكس الهوية المعمارية العُمانية، ويجسد في بعض أركانه طابع الأصالة والضيافة والترحيب بالسائح، حيث إنه، وبالإضافة إلى مركز المعلومات السياحية، فإنه يضم ركناً للخيمة البدوية التي سيتم فيها تقديم الضيافة لزوار الجناح، جنباً إلى جنب مع تقديم المعلومات والمنشورات الترويجية السياحية.

الجناح الجديد لسلطنة عُمان، يمتد على مساحة 200 متر مربع، ويشتمل على المجلس الرئيس، ومركز المعلومات السياحية، وقاعة للاجتماع، ومكتبين للاستقبال وخيمة للضيافة، بالإضافة إلى 14 ركناً لمؤسسات القطاع السياحي العُماني المشاركة، وهي مجموعة فنادق انتركونتيننتال عُمان، الوفرة للسياحة، منتجعات وفنادق بارسيلو، مغامرات الصحراء للسياحة، فنادق أتانا عُمران، فندق كيمبنسكي مسقط، سفريات بهوان، فندق مسك الموج مسقط، مجموعة فنادق راديسون، طيران السلام، بلدية ظفار، المنصة الرقمية «فيزيت عُمان»، غرفة تجارة وصناعة عُمان (فرع محافظة البريمي)، ومنتجع شنغريلا بر الجصة مسقط.

جدير بالذكر، أن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022 (إيه تي إم)، المعرض السياحي المتخصص الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ستقام على مدار أربعة أيام متتالية، من 9 وحتى 12 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، وهو يحتفل هذا العام بمرور 29 عاماً على انطلاقه، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين والزوار من المتخصصين والمستثمرين ورواد الأعمال والعاملين والمهتمين بصناعة السياحة في المنطقة، حاجز 39 ألف مشارك وزائر، حققتها دورة عام 2019.

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