العلا تعرض أجندة فعالياتها في سوق السفر العربي 2022

المصدر: دبي - البيان

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تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في معرض سوق السفر العربي 2022، أهم وأكبر معرض في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط. وسيقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 9 إلى 12 مايو، حيث يربط سوق السفر العربي المشترين والعارضين والإعلاميين وخبراء السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم ببعضهم البعض.

ومن خلال المشاركة في الجناح السعودي كشريك مع هيئة السياحة السعودية، سيتم عرض العلا كمحطة رئيسية في تراث وثقافة المملكة وكوجهة فاخرة وحصرية مفتوحة على مدار العام لآلاف الخبراء في مجال السفر والإعلاميين من جميع أنحاء العالم.

وستشمل الإعلانات الرئيسية الصادرة عن العلا في سوق السفر العربي لهذا العام تفاصيل الأجندة الجديدة لفعاليات العلا لعام 2022/2023 بعد الإصدار الأول الناجح الذي تم تنظيمه تحت شعار «لحظات العلا». وكذلك خيارات السكن الجديدة بما في ذلك تفاصيل عن فندق جديد صديق للبيئة. أما بالنسبة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي، فستكون الأنشطة والعروض الترويجية الصيفية في العلا محوراً رئيسياً خلال المعرض.

كما سيتعاون خمسة مشاركين رئيسيين مع العلا في سوق السفر العربي للترويج للوجهة، ومن بينها ثلاث علامات تجارية للفنادق، وهي منتجع بانيان تري العلا ومنتجع شادن ومنتجع هابيتاس العلا. كما وستشارك شركة حُساك للمغامرات ولايف نيشن مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لاستعراض المجموعة المطورة من أنشطة المغامرات وأنشطة الهواء الطلق والفعاليات والفرص المختلفة في مبنى مرايا، مركز الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والترفيه في العلا.

وصرحت ميلاني دي سوزا، المدير التنفيذي لتسويق الوجهة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: «يسر الهيئة أن تشارك في سوق السفر العربي لهذا العام ويسعدنا انتعاش حركة السفر في المنطقة. لدينا مجموعة متميزة من الشركاء ونتطلع إلى التواصل مع صناعة السياحة العالمية، بينما نواصل تطوير البنية التحتية السياحية في العلا، حيث إنه ينصب تركيزنا على بناء وجهة مستقبلية تركز على الاستدامة في المقام الأول».

وخلال الحدث الذي يستمر أربعة أيام، ستشارك الهيئة الملكية لمحافظة العلا في حلقات نقاش ولقاءات خاصة مع وسائل الإعلام والشركاء المحتملين والمشترين من سوق السياحة الإقليمي والدولي.

تعد مشاركة الهيئة الملكية لمحافظة العلا في سوق السفر العربي جزءاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من معدله الحالي البالغ 3 في المائة إلى أكثر من 10 في المائة بحلول عام 2030.

وأضافت ميلاني: «تشمل البصمة السياحية العالمية للعلا تمثيلاً في 10 أسواق عبر وكالات السفر والتجارة ووكالات التسويق المتخصصة، مع هدف شامل لاستقبال مليوني زائر بحلول عام 2035 مع الحفاظ على فرص عمل لـ 130 ألف فرد. ويعد هذا هدفاً محسوباً وقابلاً للتحقيق لوجهة غنية بالتاريخ والتراث القديم مثل العلا. وكما هو مفصل في المخطط الرئيسي «رحلة عبر الزمن»، تركز الهيئة الملكية لمحافظة العلا على الحفاظ على تراث المنطقة وحمايته، وتضع هذا الهدف في مقدمة جميع الخطط».

وفي العام الماضي، توسطت المكاتب التمثيلية للهيئة الملكية لمحافظة العلا في الأسواق الدولية الرئيسية حول العالم في ما مجموعه 133 شراكة مع شركات الطيران وأصحاب المصلحة في تجارة السفر. ونتج عن ذلك طرح 300 حزمة رحلات سياحية فاخرة إلى العلا في هذه الأسواق، وأصبحت أكثر من 666 وكالة سفر حول العالم تبيع عطلات السفر إلى العلا لعملائها. وأدت التغطية الإعلامية الواسعة النطاق لهذه الوجهة الفريدة إلى زيادة الوعي العالمي، حيث أن دعم الشركاء الإعلاميين خلال الفترة الماضية كان هائلاً.

والعلا هي مدينة تاريخية قديمة تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية. تقع المدينة تاريخياً على طريق البخور، بين الجبال الشاسعة والمناظر الطبيعية الصحراوية والواحات الخصبة، وكانت موطناً للعديد من الحضارات القديمة بما في ذلك الممالك الدادانية واللحيانية والنبطية. وتحتوي المدينة على علامات تاريخية مهمة يعود تاريخها إلى أكثر من 7000 عام، وهي موطن لموقع التراث العالمي لليونسكو في منطقة الحِجر، المدينة الجنوبية الرئيسية القديمة للمملكة النبطية، والتي تشتهر باحتضانها أكثر من 110 مقابر أثرية محفوظة جيداً تم بناؤها في جبالٍ من الحجر الرملي.

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