نيرفانا القابضة تطرح خططها المستقبلية في سوق السفر العربي 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة نيرفانا القابضة، العاملة في إدارة السفر والسياحة في الإمارات، عن مشاركتها في سوق السفر العربي 2022، الذي سيقام في دبي. ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة ورؤية نيرفانا القابضة لزيادة عملياتها من دولة الإمارات وإلى العالم.

وعن مشاركتها، قال عمر العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للخدمات اللوجستية، المتحدث باسم شركة نيرفانا القابضة: «تشارك نيرفانا القابضة كل عام في سوق السفر العربي، باعتباره من الفعاليات رفيعة المستوى. وسيلاقي في نسخته المقبلة للعام 2022 استجابة واسعة في مجال السفر والسياحة، خاصة بعد مرحلة طويلة من الانقطاع بسبب الوباء. نيرفانا القابضة هي أحد اللاعبين الرئيسيين في المجال على مستوى العالم، وهو ما يجعل من الضروري أن نتواجد دائماً في سوق السفر العربي، لمتابعة التغييرات التي تجري في هذا المجال».

تدعم نيرفانا القابضة التطوير في صناعة السفر والسياحة وتقدم جميع الخدمات المتعلقة بهذا المجال، بدءاً من السفر والسياحة إلى إدارة الفعاليات والمشاريع على الصعيدين الوطني والدولي. تطورت الشركة إلى شركة عالمية لإدارة السفر والسياحة منذ إنشائها، واتبعت خطة توسع عبر تعزيز عملياتها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والهند والأردن وفلسطين، وباقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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