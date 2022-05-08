2.35 مليون مسافر على «فلاي دبي» في الربع الأول بنمو 114٪ وصيف استثنائي في 2022

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت فلاي دبي اداء قويا خلال الربع الاول من العام الجاري في الوقت الذي تتوقع فيه صيفا استثنائيا خلال هذا العام مع استمرار الطلب مدفوعا برفع القيود على السفر الدولي . وعززت الناقلة نمو شبكة وجهاتها المتنامية مع اضافة المزيد من الرحلات على الوجهات الحالية بفضل توالي تسلمها للطائرات الجديدة منذ مطلع العام.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “اثبتت دبي دوما قدرتها على التغلب والتكيف مع مختلف التحديات وخاصة المتعلقة بالجائحة وهي مستمرة في نموها. في فلاي دبي واصلنا وتيرة النمو في العام الجاري بعد النتائج القوية التي حقفناها في العام الماضي والتي اعقبت عامين مليئين بالتحديات. رأينا نموا في اعداد المسافرين الذين نقلناهم خلال الربع الاول من العام الجاري باكثر من الضعف مقارنة بالعامين الماضيين مع استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020 كما واصلنا ربط الاسواق غير المخدومة بدبي واضفنا المزيد من الرحلات على الوجهات الحالية للشبكة.

وأضاف الغيث :" نموذج أعمالنا القوي، المدعوم بحملة التوظيف المستمرة لدينا لتعزيز الكوادر العاملة لدينا بالتوازي مع عمليات تسلم الطائرات الجديدة هذا العام ، سيعزز قدرتنا لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب حيث يستعد المزيد من الناس للسفر مرة أخرى خلال الصيف " .

أداء الربع الأول

شغلت فلاي دبي خلال الربع الاول من العام اكثر من 19 الف رحلة خلال الفترة من الاول من يناير وحتى 31 مارس 2022 .ونقلت الشركة 2.35 مليون مسافر بنمو بلغ 114 بالمائة عن العام الماضي . شهدت فلاي دبي زيادة في الطلب على رحلات الربط عبر مطار دبي بنسبة 43٪ من الركاب المواصلين رحلاتهم عبر شبكة الناقلة مقارنة مع 28٪ للفترة نفسها من العام الماضي . واصل الطلب على درجة الأعمال وتيرة النمو عبر شبكة الناقلة وبلغت نسب النمو من اوروبا 51 بالمائة مقارنة مع 39 بالمائة خلال العام 2021.



تسلم الطائرات الجديدة

استلمت فلاي دبي أربع طائرات جديدة خلال هذا العام ، وزادت أسطولها من طائرات بوينغ 737 إلى 63 طائرة تخدم شبكة الناقلة . ستستلم الشركة 18 طائرة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة ، والتي تم إصدار تفويضات تمويل لها. ولدعم مسار النمو ، تقوم فلاي دبي حاليًا بحملة توظيف تستقطب مختلف الكوادر المؤهلة إلى قوتها العاملة سواء لعمليات الرحلات إلى طواقم الطائرات وغيرها من الوظائف المختلفة في مختلف العمليات والدوائر.



شبكة متنامية

وسعت فلاي دبي شبكتها لتصل الى اكثر من 100 وجهة في 50 دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة. استأنفت الناقلة رحلاتها الى ينبع في المملكة العربية السعودية في فبراير وأضافت العلا وإسطنبول صبيحة كوكجن إلى شبكتها المتنامية في مارس ، وأعلنت أيضًا عن بدء الرحلات إلى عدد من الوجهات الجديدة بما في ذلك بيزا في إيطاليا وإزمير في تركيا اعتبارا من هذا الصيف .

***



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز