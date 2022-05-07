أبوظبي تكشف عن حملتها وشراكاتها في سوق السفر العربي 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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تكشف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن حملتها الصيفية وعدد من المبادرات الاستراتيجية والشراكات العالمية الجديدة في مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2022.

ويزود المعرض الدائرة منصة للتواصل المباشر مع الشركاء وأبرز وكلاء السفر والسياحة من المنطقة والعالم، لتعريفهم بأفضل ما تقدمه أبوظبي من تجارب ترفيهية وثقافية ومقومات سياحية استثنائية تجعلها وجهة مثالية لعطلات رائعة. وتركز الحملة الجديدة على تلبية تطلعات الزوار كافة على اختلاف اهتماماتهم عبر تسليط الضوء على العروض المتنوعة التي تمنحهم فرصة صناعة ذكريات لا تنسى هذا الصيف في أبوظبي.

ويحظى زوار الإمارة بفرصة اكتشاف باقة واسعة من التجارب الملهمة، من الاسترخاء وممارسة اليوجا مع شروق الشمس في اللوفر أبوظبي، وخوض تجربة ثقافية مفعمة بالأصالة في قصر الوطن، إلى تمضية أمسيات تحت سماء الصحراء الصافية. أما هواة المغامرة، فيمكنهم ركوب الأفعوانيات فائقة السرعة في مدن الألعاب العالمية الداخلية والخارجية، أو السباحة مع أسماك القرش في ناشونال أكواريوم أبوظبي أو قيادة سيارات السباق في حلبة مرسى ياس. ويشهد جناح أبوظبي كذلك الإعلان عن عروض الصيف في الفنادق ومعالم الجذب، والتي تدعو الجميع للاستمتاع بها.

وتكشف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أيضاً عن مبادرات وشراكات استراتيجية جديدة، بما في ذلك اتفاقية مع إحدى كبرى مجموعات السفر والسياحة العالمية، إضافة إلى أحدث مستجدات شراكاتها الرياضية العالمية، والتي تكرس مكانة أبوظبي في خريطة عواصم السفر والسياحة العالمية الرائدة.

وقال صالح محمد صالح الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يعد عام 2022 نقطة تحول في مسيرة تطور وازدهار قطاع السياحة في أبوظبي، إذ نمضي قدماً في تعزيز خريطة منتجاتنا السياحية المتنوعة والارتقاء بها لتلبي طموحات زوارنا سواء في مجال العروض الثقافية، الترفيهية، الطبيعية أو المغامرات. ونسعى في مشاركتنا في سوق السفر العربي، إلى إلهام المزيد من السياح وتحفيزهم على زيارتنا، والتأكيد أن أبوظبي وجهة متميزة تنبض بتجارب فريدة على مدار العام، من شمس الشتاء الدافئة إلى العروض والفعاليات والصفقات الصيفية المذهلة. ونواصل أيضاً بناء شراكات استراتيجية جديدة على المستويين المحلي والدولي، وتعميق علاقات التعاون الحالية. ونثق بأن هذه المبادرات ستدعم رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ ريادة الإمارة في صدارة الوجهات السياحية الإقليمية والعالمية المفضلة في أي وقت من السنة».

وتصحب مبادرة «زوروا أبوظبي»، بالتعاون مع شركائها من أبرز الجهات العاملة والمعنية بقطاع السفر والسياحة في الإمارة، ضيوف جناحها في القاعة 2 بمركز دبي التجاري العالمي، في رحلة عبر أهم معالم ومناطق الجذب في العاصمة، وذلك للتعرف من قرب إلى تراثها الثقافي العريق وشواطئها الطبيعية الخلابة وتجاربها العائلية والترفيهية والرياضية وجدولها الحافل بالفعاليات.

ويحتضن الجناح أيضاً باقة من العروض الحية ومن ضمنها فقرات «مدينة الموسيقى»، ومهارات الحرفيين الإماراتيين في «بيت الحرفيين»، وتجربة القهوة العربية التقليدية في «بيت القهوة»، ومغامرات افتراضية على أسرع أفعوانية في العالم من «عالم فيراري أبوظبي».

يذكر أن جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في معرض سوق السفر العربي يقع في القاعة 2، منصة ME2350 وME2310 بمركز دبي التجاري العالمي.

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