«في أي بي بروتوكول» الإماراتية تعزز التعاون مع النرويج

المصدر: دبي - البيان

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وقعت المؤسسة الإماراتية «في أي بي بروتوكول» للتدريب وتنظيم الفعاليات اتفاقية شراكة مع الشركة النرويجية «بروتوكول 47» للخدمات الدبلوماسية والسياحية والتي عقدت في العاصمة النرويجية أوسلو - جزيرة قلعة أوسكارزبيرق، يوم الأربعاء 4 مايو 2022.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الوازنة فلاح، رئيسة مؤسسة في أي بي بروتوكول ومحمد الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة بروتوكول 47.

وقالت الوازنة فلاح رئيسة مؤسسة «في أي بي بروتوكول» الإماراتية: «يتمثل الهدف الرئيس للاتفاقية بتعزيز التعاون والمنفعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج».

وتضامناً مع رسالة الإمارات للسلام تم إطلاق مبادرة رحلة السلام عبر الثقافات والتي تتضمن مفهوماً جديداً للسياحة إذ يجمع هذا المشروع ما بين الترفيه والتعليم والتأمل، علاوة على ذلك تعزيز قيم التسامح وتبادل المعرفة واكتشاف الاختلافات الثقافية.

وتهدف الوازنة فلاح إلى تمكين الشباب المواطنين، وإبراز دورهم في المجتمع، وخدمة الوطن في مختلف المجالات، إذ تسعى إلى إبرام اتفاقية تعاون مشتركة، ودعم من قبل المؤسسات الدولية، ليتم تدريب جميع أعضاء الفريق.

وأكدت الوازنة أن «في أي بي بروتوكول» تدعم توفير الفرص وتحسين دخل الأفراد الباحثين عن العمل، وأن فريق الشركة يتكوّن من أعضاء محترفين، ومن أصحاب الخبرة في مجال استقبال كبار الشخصيات من داخل الدولة وخارجها.

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