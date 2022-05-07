تكاليف الوقود المرتفعة تدفع الخطوط النيجيرية لوقف عملياتها من الإثنين

المصدر: لاجوس - د ب أ

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تعتزم الخطوط الجوية النيجيرية وقف العمليات من الإثنين التاسع من مايو الجاري، إذ تجعل أسعار وقود الطيران المرتفعة تكاليف العمليات تفوق العائدات، ما يجعل من الصعب مواصلة الأعمال، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مشغلو الخطوط الجوية في نيجيريا وهي نقابة مظلية في بيان للمستهلكين والحكومة إنهم «سوف يوقفون العمليات عبر البلاد من يوم الإثنين التاسع من مايو، وحتى إشعار آخر».

وجاء في البيان إن خطوط الطيران التي «كانت تدعم خدماتها» خلال أربعة الأشهر الماضية، لم يعد بإمكانها تحمل التكاليف بعدما ارتفعت أسعار وقود الطيران إلى 700 نيرة (1.68 دولار) للتر من 190 نيرة.

يشار إلى أن أسعار النفط والغاز في العالم ارتفعت جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع توقعات بإمكان حظر الواردات الروسية.

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