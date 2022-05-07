عجمان تعزز مكانتها لاستقطاب السياح في سوق السفر العربي 2022

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان مشاركتها في النسخة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي 2022 الذي يعتبر أكبر حدث حضوري للسفر والسياحة في العالم، ويقام في إمارة دبي خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو 2022، حيث تستعرض الدائرة خلال المعرض المزايا البارزة التي توفرها عجمان لزوارها، وآخر التقنيات والحلول والمشاريع والخدمات الذكية، إضافةً إلى الترويج للإمارة كوجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة المحلية والعالمية.

وتسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان من خلال مشاركتها في المعرض هذا العام إلى التعزيز من مكانتها كوجهة سياحية تستقطب السياحة الداخلية والخارجية والتركيز على أسواق عالمية جديدة، وذلك من خلال استعراض المقوّمات السياحيّة والتراثيّة والترفيهية العائلية ومنتجعات الضيافة الفاخرة التي تمتلكها إمارة عجمان.

وتهدف الدائرة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع والشركات السياحية الكبرى، وتوفير فرص تعاون جديدة للنهوض بالقطاع السياحي، واستقطاب المزيد من السياح إلى عجمان إضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع البيئيّة والشاطئيّة والثقافيّة والتراثيّة.

وقالت خديجة تركي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب تأتي مشاركة إمارة عجمان هذا العام في سوق السفر العربي، ضمن إطار تحقيق الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان والمتمثلة في صناعة المستقبل وفي ترسيخ حضور ومكانة عجمان محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال إطلاق المشاريع التنموية النوعية ومشاريع البنية التحتية، وتكثيف جهود القطاع السياحي لإعادة الزخم إليه باعتبار هذا القطاع أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق استدامة القطاعات الحيوية كافة. كما أن مشاركة هذا العام، تسلّط الضوء على المنتج السياحي الجديد في الإمارة ومقومات الجذب فيها.

وأضافت تركي إن معرض سوق السفر العربي يعتبر أهم معارض قطاع السياحة إقليمياً، وواحد من أبرز المعارض المتخصصة في صناعة السياحة والسفر عالمياً، وملتقى للمهتمين والمتخصصين والمستثمرين في هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما يعد فرصة مثالية لعقد اللقاءات وتعزيز شبكة العلاقات، وحدثاً مهماً لدعم قطاع السياحة وتخطيط اتجاهاته المستقبلية ومشاركة التطورات الجديدة المتعلقة بالقطاع والعمل على تعزيز الثقة بالسفر وتطوير الأعمال، وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والابتكارات التي ستشكل بلا شك مستقبل السفر والسياحة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين ممثلي الدول والجهات الحكومية والشركات السياحية المشاركة.

وتستعرض «سياحة عجمان» خلال المعرض مجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة مثل تطبيق متحف عجمان الذكي والذي أطلقته تزامناً مع تجديد المتحف وإعادة افتتاحه بحلته الجديدة أخيراً ليقدم تجربة تفاعلية فريدة معززة بأحدث التقنيات لتحفز كل الحواس، من خلال المعروضات المشروحة باللغتين العربية والإنجليزية.

وتترأس الدائرة وفد الإمارة المشارك الذي يضم ممثلين عن كل من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومنطقة عجمان الحرة، وهيئة النقل بعجمان، بالإضافة إلى العديد من الجهات الخاصة والشركات السياحية التي تسعى من خلال مشاركتها الترويج لإمارة عجمان كوجهة سياحية رائدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز