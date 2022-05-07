المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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قال ليام فندلي، المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب» التابعة لشركة «ميرال» والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، إن الإمارات تقود مسيرة تعافي سوق السياحة العالمي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان» إلى أن قطاع السياحة والضيافة في الدولة يجني اليوم ثمار التدابير الفعالة المثالية التي اتخذتها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد- 19 والتي ساهمت في تعزيز مرونة القطاع وقدرته على مواصلة الأنشطة رغم تطبيق قيود الإغلاق في وقت مبكر.

ولفت إن ثقة العملاء الكبيرة ساعدت على ترسيخ مكانة الإمارات كواحدةٍ من أكثر الوجهات أماناً في العالم، مؤكداً نظرته الإيجابية وتفاؤله الكبير بأداء السياحة والضيافة في الإمارات العام الحالي مع العمل بنظام الطاقة الاستيعابية الكاملة في وجهات الطعام وتنظيم الفعاليات العالمية.

نجاحات

وأكد أن جزيرة ياس عادت اليوم لاستقبال أعداد جيدة من الزوار الجدد والسابقين، وأن توفير عروض جديدة وتقديم قيمة إضافية خلال فترة الأعياد وعلى مدار العام يساهم في تحقيق هذا النجاح وتعزيز النمو المستدام لجزيرة ياس.

وأوضح أن جزيرة ياس تواصل نجاحاتها وترسيخ مكانتها في الأسواق العالمية.

مشيراً إلى أنه خلال توقف أنشطة السفر جرى التركيز على تعريف السياح من جميع أنحاء العالم بجزيرة ياس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: «أطلقنا حملة عيش إجازتك صح في جزيرة ياس المستوحاة من أغنية فرقة بي جيز الشهيرة في عام 1977«ستاينج آلايف» لتشجيع محبي السفر وقضاء العطلات على اختبار تجارب جديدة وغامرة.

وحظيت الحملة بنجاحٍ لافت، حيث حصدت أكثر من 50 مليون مشاهدة خلال عشرة أيام من إطلاقها على منصات جزيرة ياس على وسائل التواصل الاجتماعي، وشهدت نشاطاً واسعاً في مشاركة الصور من قِبل المستخدمين.

وانطلاقاً من النجاح الذي حققته حملتنا العام الماضي، أعلنّا مؤخراً عن حملة «ياس وجهة مميزة» التي تستهدف العملاء من الهند، بالتعاون مع نجم بوليوود الشهير رانفير سينغ كسفيرٍ لعلامتنا التجارية.

وتقدم الحملة مشاهد نابضة بالحياة وفق نمط الأغاني المصورة يظهر فيها رانفير وهو يغني ويرقص في أرجاء جزيرة ياس ويزور أشهر المعالم السياحية في الوجهة.

وحصد المقطع أكثر من 7 ملايين مشاهدة في اليوم الأول من عرضه على قنوات جزيرة ياس على صفحات التواصل الاجتماعي. ويتضمن تعاوننا مع النجم الهندي باقةً من فعاليات التسويق الرئيسية، حيث نتوقع أن نقدم الحملة الأكبر في تاريخ جزيرة ياس حتى الآن».

خيارات متنوعة

تعد جزيرة ياس واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية وأسرعها نمواً على مستوى العالم. وتزخر الوجهة بالتجارب المتنوعة الرائعة بدءاً من المدن الترفيهية الحائزة على جوائز عالمية وألعاب حطمت الأرقام القياسية في عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وصولاً إلى أطول جدار تسلق داخلي في العالم في «كلايم أبوظبي».

حيث تتيح الجزيرة العديد من التجارب التي يمكن الاستمتاع بها على أرضها البالغ مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً، بالإضافة إلى تقديمها لتجربة تسوق استثنائية في أكبر مركز تسوق في أبوظبي «ياس مول».

وخيارات تناول الطعام الرائعة، وإمكانية الاستمتاع بلعب الجولف في ملعب «ياس لينكس» الذي صنف ضمن أفضل ملاعب الجولف في المنطقة، وياس باي ووترفرنت - وجهة أبوظبي النابضة بالحياة ليلاً ونهاراً، بالإضافة إلى ياس مارينا وشاطئ ياس.

عالم فيراري أبوظبي

ويقدم عالم فيراري أبوظبي تجربة مفعمة بالمرح والحماس والتشويق، وهو عبارة عن مدينة ترفيهية مغطاة مناسبة لكافة الأعمار تضم خمس مناطق تقدم أكثر من 40 لعبةً ومرفقًا ترفيهيًا، منها: فورمولا روسّا، وهي أسرع أفعوانية في العالم لعُشاق المغامرة التي تقدم تجربة بالغة الإثارة، مع اختبار شعور السرعة التي تصل إلى240 كم/‏‏الساعة.

ياس ووتر وورلد

توفر «ياس ووتر وورلد»، مدينة الألعاب المائية العملاقة، لزوار أبوظبي أروع المغامرات المائية من خلال ٤٥ لعبة مشوّقة ومنزلقًا مائيًا وأكبر منطقة لألعاب الأطفال في الدول العربية. وتقدم تجارب تلائم رغبات جميع أفراد العائلة.

عالم وارنر براذرز أبوظبي

أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم على الإطلاق تحمل علامة وارنر براذرز، وتضم جميع شخصيات القصص والرسوم المتحرّكة الشهيرة تحت سقف واحد؛ لتقدم تجربة فريدة من نوعها لجميع أفراد العائلة. ويتمتع عالم وارنر براذرز أبوظبي بست مناطق ترفيهية غامرة، هي: بيدروك، وديناميت غالتش، وكرتون جانكشن، وغوثام سيتي، ومتروبوليس، ووارنر براذرز بلازا.

فندق وارنر براذرز أبوظبي

يعد فندق وارنر براذرز أبوظبي، أول فندق في العالم يحمل اسم العلامة التّجارية لشركة (وارنر براذرز)، واحداً من الفنادق المتميزة في الجزيرة وهو أحد فنادق كيوريو كولكشن باي هيلتون، ويحتوي على 257 غرفة.

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