سويسرا وجهة سياحية عالمية ثرية بالجمال

المصدر: زيوريخ -البيان

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أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة السياحة السويسرية أن أعداد السياح القادمين من الإمارات الذين أقاموا في غرف فندقية في سويسرا قد تجاوزت بالفعل مستويات ما قبل الجائحة.

ارتفع عدد ليالي النوم المسجلة بنسبة 20.8% من 188.384 إلى 227.482 ليلة فندقية بمقارنة الأرقام بين شهري يوليو وديسمبر 2021 مع نفس الفترة من عام 2019.

وارتفع عدد السياح القادمين إلى الإمارات من 75084 ألفاً إلى 85632 ألفاً خلال الفترة نفسها بالمقارنة مع 2019.

وسلط استطلاع حديث أجرته شركة يوجوف الضوء على سويسرا باعتبارها في مقدمة الوجهات الخارجية الأولى لسكان الإمارات، فسويسرا بلد ثري بالجمال، ويتبدى هذا الجمال في المناظر الطبيعية الخلابة الجبلية والمسارات المبطنة بالأزهار والبحيرات الرائعة والمراكز التاريخية المختلفة في إبراز التنوع الثقافي، لذلك فهي تعتبر وجهة مهمة للسياح على اختلاف أعمارهم.

زيوريخ

من جانبها، تنام زيوريخ على تلال خضراء تحيط ببحيرة خلابة. وتكحّل عيونها بمنظر جبال الألب الواقفة أمامها بكل شموخ وقوة وقد غطت الثلوج البيضاء قممها العالية. إنها مدينة تشم فيها عبق التاريخ وروعة الحداثة بكل مقوماتها مسارح ومتاحف تاريخية ومعالم سياحية وفنادق راقية تعتبر من الأفضل في العالم. وقد جعلها موقعها المميز عبر التاريخ مركزاً أو محطة مهمة في القارة العجوز.

وزيوريخ هي أكبر مدن سويسرا وتعد العاصمة الاقتصادية، حيث يتواجد بها أهم المؤسسات الاقتصادية، كما أنها عاصمة الثقافة في سويسرا بلا منازع. وفي بداية القرن العشرين كانت وجهة للفنانين والمثقفين الذين قدموا إليها من كل أوروبا والعالم لينهلوا الثقافة والفن من جامعاتها الأهم بالعالم حيث خرجت علماء حازوا على جوائز عالمية.

بحيرة زيوريخ

ويعتبر التنزه على بحيرة زيوريخ المتعة بحد ذاتها، حيث تعتبر قلب المدينة النابض بمائها المتدفق مباشرة من قمم جبال الألب المغطاة بالثلوج على مدار العام وهي تضفي منظراً خلاباً على المدينة الساحرة يزيدها سحراً.

ويعتبر شارع «بانهوف ستراسه» الشهير من أهم الشوارع والأماكن التي يزورها السياح، حيث يجد المتسوق ضالته من أرقى الأزياء والموضة والساعات السويسرية والمجوهرات الراقية وأكبر المراكز التجارية.

وهناك ترى أكبر وأشهر أنواع الشوكولاته التي تتميز بها سويسرا عن دول العالم، كذلك هناك المنطقة الصناعية التي أدخل عليها لمسات عصرية من دون أن تفقد بصمتها التاريخية فيها الغاليات الثقافية، بالإضافة إلى الملاهي والمقاهي والتي تجتذب عدداً كبيراً من عشاق الحياة.

الشوكولاته

إن سويسرا تقدم للعالم أفضل أنواع الشوكولاته بالعالم، لذا، تتنوع الخيارات وتتسع خاصة في محلات لاندراخ وتوشير، كما يمكن لعشاق الشوكولاته زيارة بيت لبزد للشوكولا الذي افتتح عام 2020 على ضفاف بحيرة زيوريخ، وهو يعتبر أكبر محل لبيع الشوكولاته وأكثرها جودة.

لوغانو

من الخيارات الرائعة الأخرى التي تقدمها سويسرا لزائرها مدينة لوغانو التي تقع في جنوب سويسرا وهي الوجهة السياحية الجميلة في إقليم تتشينو ولغتها الرسمية الإيطالية.

ويبدو واضحاً تأثر العمارة بها بأسلوب الحياة الإيطالية وهي تعد من أجمل الوجهات السياحية في سويسرا، تتميز ببحيراتها وجبالها الشاهقة، كما أنها تحتوي على عدة حدائق مميزة وممرات للمشاة على أطراف بحيرة لوغانو، بالإضافة إلى المطاعم المنتشرة في المدينة وشوارع التسوق الفاخرة.

كذلك فهي تضم العديد من المعالم السويسرية التاريخية والمتاحف والمعارض، والتي تعتبر عامل جذب لكثير من للسياح وتحتوي المدينة على العديد من أماكن الإقامة المختلفة مثل الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية، وكذلك الشاليهات الرائعة.

غراند فيلا كاستانولا

يعتبر هذا الفندق من أفضل فنادق لوغانو وهو من فئة 5 نجوم ويوفر إطلالة رائعة على البحيرة والجبال. وهو يبعد 6 دقائق سيراً إلى الشاطئ ويقع في متنزه خاص شبه إسطواني على ضفاف بحيرة لوغانو وعلى مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من مدينة لوغانو القديمة.

وتم تحويل هذا القصر الخلاب والذي كان منزلاً لإحدى العائلات الروسية النبيلة إلى فندق عام 1885 ويحتوي على أعمال فنية نادرة زينت جدرانه وجعلته متحفاً مصغراً لأعمال الفنان الإسباني فرانسيسكو دي غويا، وفنانين آخرين حيث يوجد تماثيل زين حديقة الفندق وردهاته المميزة.

السياح الخليجيون

تعد الإمارات والسعودية أكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى سويسرا من دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل كل منهما نسبة 35 %، وتساهم الكويت وقطر بنحو 12 % لكل منهما، مع زوار من البحرين وسلطنة عمان الذين يشكلون نسبة 6 % المتبقية.

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