ترويج مقومات دبي السياحية بسوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في مشاركتها في الدورة الـتاسعة والعشرين لمعرض سوق السفر العربي، العروض المتنوعة والمقومات السياحية والتجارب الفريدة التي تقدمها دبي، إلى جانب أحدث المبادرات الإبداعية التي تسهم في نمو قطاع السياحة وتعزيز مكانة دبي وجهة رائدة عالمياً.

ويقام المعرض هذا العام تحت شعار «مستقبل السفر والسياحة الدولية»، وتسعى الدائرة خلاله إلى تبادل الخبرات ومشاركة المعلومات والرؤى والأفكار مع المشاركين والزوار.

جناح دبي

ويشهد جناح دبي ذو الرقم (ME-3110) وبحلته الجديدة في القاعة 3 بمركز دبي التجاري العالمي، مشاركة أكثر من 100 شريك وممثل عن الجهات الحكومية، والفنادق، وشركات إدارة الوجهات، ووكالات تنظيم الرحلات، إلى جانب أكثر من 290 متخصصاً في السياحة من مختلف أنحاء العالم تمت استضافتهم خصيصاً للمشاركة في الحدث.

كما يسلط الجناح الضوء على أبرز أنشطة الجهات الحكومية والشركاء في القطاع، ومنها شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، وبلدية دبي، ودبي للثقافة، ومجموعة أكور، وماريوت الدولية.

منصة مهمة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: سوق السفر العربي منصة مهمة لقطاع السياحة في المنطقة والعالم، ويهدف إلى الارتقاء به، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تمت مواجهتها في المرحلة الماضية .

وكذلك الخطوات التي اتخذتها مختلف الوجهات للحد من آثار الجائحة، والتطلع قدماً نحو المستقبل، كما سيتم تسليط الضوء على استراتيجية التعافي السياحي التي انتهجتها دبي في المرحلة السابقة والتي أثمرت نجاحات استثنائية استقطبت اهتمام العالم.

استعادة الزخم

وأضاف: تؤدي دبي بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص دوراً رئيساً في تعافي قطاع السياحة العالمي والسعي لاستعادة زخمه.

وذلك في إطار سعينا إلى الإسهام في تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي واحدة من أفضل المدن في العالم للحياة والعمل والزيارة.

تصنيفات

وتصدرت دبي قائمة تريب أدفايزر أبرز الوجهات الشهيرة الأكثر تفضيلاً للمسافرين لعام 2022، وأيضا حلّت أولاً لمحبي أجواء المدن حول العالم، والرابعة لمحبي الطعام.

ولهذا، فإن قطاع المأكولات سيكون واحدة من أهم الركائز التي تتصدر المشهد في سوق السفر العربي 2022، إلى جانب الوجهات الثقافية المتنوعة، وجدول الفعاليات الحافل.

وكذلك المبادرات المرتبطة بإعطاء تأشيرات الدخول التي توفر للمسافرين وكذلك الموهوبين خيارات أكثر مرونة لزيارة الإمارة والإقامة بها.

وستقوم الدائرة بإطلاع زوار جناح دبي على آخر مستجدات مشهد المأكولات في المدينة، انسجاماً مع جهودها المستمرة للارتقاء بمكانة الإمارة كعاصمة فنون الطهي في المنطقة، وذلك بالتزامن مع وصول دليلي ميشلان وغولت آند ميلو، ووجود 16 مطعماً بها على قائمة أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وستسلط الدائرة الضوء على مبادرات مثل دبي تبادر للاستدامة، الهادفة إلى تشجيع المجتمع على الحدّ من استخدام المواد البلاستيكية وتقليل الاعتماد على القوارير البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة.

ومن جهتها تستعرض كلية دبي للسياحة برامجها ودوراتها التعليمية المتنوعة والشاملة، فضلاً عن دور الكلية في صقل مهارات الشباب وإعداد جيل جديد يقود قطاع السياحة بدبي ويواصل مسيرة نموه.

مهرجانات

وستقوم الدائرة بالتعريف بمهرجاناتها مثل مهرجان دبي للمأكولات، الذي تتواصل فعالياته حتى 15 مايو الجاري، إضافة إلى الفعاليات الأخرى التي تعزز ريادة دبي كوجهة عائلية بامتياز على مستوى العالم، وسيكون الجمهور والزوار على موعد مع الدورة الـ25 من مفاجآت صيف دبي، والذي يتزامن بدوره مع الاحتفال بالعام العاشر على إطلاق جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة.

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