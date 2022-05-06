«سوق السفر» الاثنين بمشاركة 1500 عارض من 112 دولة

المصدر: دبي- البيان

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تجمع دبي خبراء ومحترفي ومتخصصي السياحة من جميع أنحاء العالم الأسبوع المقبل في معرض سوق السفر العربي، الحدث الرائد في صناعة السفر في الشرق الأوسط إلى مركز دبي التجاري العالمي والذي ينطلق الاثنين المقبل 9 مايو.

ويتوقع أن يستقبل الحدث أكثر من 20 ألف زائر، وأكثر من 1500 شركة عارضة خلال المعرض الذي يستمر لأربعة أيام ليختتم فعالياته الخميس 12 مايو. ويشهد المعرض مشاركة 112 دولة في أرض المعرض منها اليابان وجامايكا وجنوب إفريقيا وإيطاليا، كما ستتاح الفرصة لمتخصصي الصناعة للاجتماع ومناقشة أحدث الاتجاهات من مجموعة متنوعة من السفر، بما في ذلك التكنولوجيا والنقل والاستدامة والفعاليات والأعمال.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: يؤكد سوق السفر العربي 2022 على أهمية صناعة السفر حيث نواصل مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 مع تحديد كيفية دفع عجلة هذه الصناعة إلى الأمام.

انتعاش السياحة

وأضافت: انتعشت صناعة السياحة بشكل جيد للغاية، ونتيجة لذلك فقد شهدنا ارتفاعًا واضحًا في المشاركة مع زيادة مساحة الأرضية بنسبة تزيد عن 85% مقارنة بنسخة العام السابق وتجاوز مساحة العارضين في الشرق الأوسط مستويات نسخة 2019، كما أن لدينا الآن فرصة مثالية للاستماع من المتخصصين في هذا المجال حول أحدث الاتجاهات التي تساعد الصناعة على التعافي والانتعاش والازدهار في العديد من الحالات«.

تركيز على التكنولوجيا

ومما يزيد التركيز على التكنولوجيا في حدث هذا العام هو فعالية ترافيل تك التي تم تجديدها وتغيير علامتها التجارية، والتي كانت تسمى سابقًا ترافيل فورورد، حيث سيتم انعقاد مجموعة من الجلسات المثيرة، بما في ذلك رؤية نيوم واستراتيجيتها لخلق تجارب لا تُنسى من قبل كل من: أندرو ماكيفوي، المدير العام للسياحة في نيوم، وفي مكان آخر على جدول الأعمال ستنظر زينة داغر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للترفيه، في مستقبل مناطق الجذب للزوار واتجاهات المسافرين وما هو التالي في التوزيع وتقنيات الجذب وتجربة الضيف.

مسابقة

كما ستشهد نسخة هذا العام من الحدث إطلاق مسابقة سوق السفر العربي درابر- علاء الدين للشركات الناشئة، والتي ستقام على مسرح ترافيل تيك خلال معرض سوق السفر العربي 2022 والتي ستتاح الفرصة من خلالها أمام أكثر من 15 شركة ناشئة من جميع أنحاء قطاع السياحة والضيافة للحصول على تمويل استثماري يصل إلى نصف مليون دولار بالإضافة إلى فرصة للظهور في برنامج تيم درابر التلفزيوني الشهير Meet the Drapers.

قمم الوجهات

وستشمل أبرز فعاليات نسخة 2022 من المعرض قمم الوجهات التي ستسلط الضوء على أسواق المصادر الرئيسية السعودية والصين والهند وانعقاد منتدى أرايفال دبي الذي يجتمع فيه أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.

مؤتمرات متخصصة

وسيستضيف معرض سوق السفر العربي 2022 أيضًا عدة مؤتمرات قمة متخصصة على المسرح العالمي، سيتم تسليط الضوء من خلالها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة، كما ستشارك مرة أخرى رابطة سفر الأعمال العالمية، المنظمة الرائدة في مجال سفر الأعمال وتجارة الاجتماعات في العالم في فعاليات معرض سوق السفر العربي، حيث ستقدم رابطة سفر الأعمال العالمية أحدث محتوى سفر للعمل والبحث والتعليم لدفع عجلة التعافي والانتعاش ودعم النمو في سفر الأعمال.

نسخة افتراضية

وسيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي 2022 بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع في الفترة الممتدة من 17 إلى 18 مايو 2022، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة واستقطاب العديد من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم الذين لا يمكنهم حالياً حضور الحدث الحضوري في كل عام.

تقنية جديدة

يكشف معرض سوق السفر العربي 2022 تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام(مستقبل السفر والسياحة الدولي)، النقاب عن تقنية جديدة ستلغي الحاجة إلى بطاقات العمل وتسمح للعارضين والزوار بمشاركة التفاصيل والكتيبات والمواد التسويقية عبر الماسحات الضوئية المبتكرة والبطاقات.

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