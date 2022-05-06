«العربية أبوظبي» تطلق رحلاتها الموسمية إلى طرابزون بتركيا

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، بدء تسيير رحلاتها الموسمية من أبوظبي إلى مدينة طرابزون التركية اعتباراً من 15 يونيو 2022.

وتشتهر مدينة طرابزون المطلة على سواحل البحر الأسود شمال شرق تركيا بجمالها الساحر ومناظرها الطبيعية الخلابة وغاباتها الوارفة وينابيعها الصافية، وكانت فيما مضى مركزاً ثقافياً ينبض بالحيوية ويحتضن مختلف الأديان واللغات والثقافات منذ قرون. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وطرابزون عبر زيارة الموقع الإلكترونيairarabia.com.

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