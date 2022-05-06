24 جهة تشارك في جناح الشارقة بسوق السفر

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن مشاركة قوية في النسخة التاسعة والعشرين من معرض «سوق السفر العربي». وتترأس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة جناح إمارة الشارقة في المعرض، والذي يضم 24 جهة، 7 منها من الجهات الحكومية و17 جهة أخرى من شركات السياحة والسفر والفنادق في القطاع الخاص.

وقال خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: تشكل مشاركتنا في المعرض فرصة مثالية لتعزيز التواصل بين كافة الأطراف المعنية وبحث سبل إعادة بناء شراكات فعالة قائمة على الابتكار وتحقيق معايير الاستدامة لمنظومة السفر والسياحة العالمية. وتعتبر هذه المشاركة فرصةً مميزة لاستعراض الإمكانيات والمقومات السياحية للشارقة في مختلف المجالات والقطاعات ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتمثلة في تعزيز وترسيخ مكانة الإمارة عالمياً كوجهة سياحية رائدة تتمتع بتنوّع استثنائي في منتجاتها وتجاربها السياحية التي تلبي كافة متطلبات وتطلعات السياح من جميع أنحاء العالم، وتحرص هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على أن تكون في كل عام جزءاً فاعلاً من هذه المنصة الدولية التي تجمع تحت مظلتها الخبراء والمعنيين وصناع القرار في تظاهرة سياحية مميزة، أثبتت على مدار السنوات قدراتها ودورها الكبير في رسم معالم القطاع السياحي العالمي وبناء تصورات مستقبلية ملهمة حوله».

الجهات المشاركة

وتتضمن قائمة الجهات المشاركة هيئة مطار الشارقة الدولي، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، هيئة الشارقة للمتاحف، دائرة الأوقاف في الشارقة، معهد الشارقة للتراث، مجلس الشارقة الرياضي، نادي الشارقة للسيارات القديمة، شركة»العربية للطيران«، وكالة مطار الشارقة للسفريات، وكالة مقر العالم للسفريات (كوزمو ترافل)، وكالة الشرق للسفريات والسياحة (أورينت تورز)، شركة الخالدية للسياحة، فندق شيراتون، فندق هيلتون دبل تري، فندق نوفوتيل، فندق ذا آكت، فندق كوبثورن الشارقة، فندق أوكسيدينتال الشارقة جراند، فندق الحمراء، شركة فنادق الشارقة الوطنية، فندق ومنتجع شاطئ اللؤلؤة، جولدن توليب للشقق الفندقية، لوكس جراند للشقق الفندقية، مجلة تراف توك.

سفاري الشارقة

وقالت هنا السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، إن مشاركة الهيئة بالمعرض، ستركز هذا العام على سفاري الشارقة، أكبر سفاري في العالم خارج أفريقيا، والذي ينفرد باحتوائه على أكثر من 120 نوعاً في بيئة مماثلة لنمط الحياة الأفريقية وعلى مساحة ثمانية كيلو مترات مربعة، مضيفة أن هذه الوجهة الطبيعية تمثل عنصراً تنافسياً للسياحة في الشارقة، وستسهم في جذب فئات عديدة من الزوار إلى الإمارة.

مطار الشارقة

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي حرص الهيئة على المشاركة في المعرض لتعزيز واستكمال الجهود التي تبذلها إمارة الشارقة لتنشيط قطاع السياحة، وإبراز تجربتنا الناجحة في التعامل والتصدي لجائحة كوفيد-19، وتوفير سبل الأمن والسلامة للمسافرين والمتعاملين، وتسليط الضوء على المرافق والخدمات الذكية الجديدة ومشاريع التطوير والتوسعة، لجذب شركات طيران وشحن جديدة إلى مطار الشارقة.

متاحف

وقالت منال عطايا المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف: نسعى من خلال المشاركة إلى زيادة عدد زوار الإمارة والدولة، ونتطلع قدماً إلى استقبال زوار جدد وتزويدهم وأسرهم بفرص للاستمتاع بتجارب ثرية تقدمها متاحفنا، لاطلاعهم عن كثب على ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها العريق».

شروق

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): تأتي مشاركة «شروق» بالمعرض للمرة الـ 15 على التوالي، انطلاقاً من الأهمية التي يمثلها الحدث للهيئة باعتباره منصة وفرصة لاستعراض جهود الاستدامة التي تبذلها شروق عبر المشاريع والمبادرات الجديدة والمبتكرة، بهدف تعزيز مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للسياحة والاستثمار في هذا القطاع الواعد.

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