ارتفاع أرباح «لوفتهانزا» خلال الربع الأول

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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حققت شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» مبيعات تذاكر قوية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما ساعد الشركة في تقليص خسائرها مع تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة «لوفتهانزا» تراجع الخسائر خلال الربع الأول بنسبة 44% سنوياً إلى 584 مليون يورو (619 مليون دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الشركة إيرادات قدرها 5.36 مليارات يورو مقابل 2.56 مليار يورو خلال الفترة الربع الأول من العام الماضي. وأضافت الشركة: الحجوزات الجديدة تتزايد من أسبوع إلى آخر، ليس فقط رحلات العمل وإنما أيضاً العطلات والرحلات الترفيهية.

وبفضل نمو الطلب على السفر أبقت الشركة التي تضم أيضاً شركات سويس أير وأستوريان أيرلاينز وبراسلز أيرلاينز، على توقعاتها للعام الحالي ككل. ومن المتوقع استمرار تحسن أرباح الشركة من النشاط اليومي مقارنة بخسائرها خلال العام الماضي التي بلغت مليار يورو.

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