فلاي دبي تسيّر رحلات إلى 39 وجهة من دبي وورلد سنترال لمدة 45 يوماً ابتداءً من 9 مايو

المصدر: البيان

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ستقوم فلاي دبي بتسيير رحلات إلى 39 وجهة من دبي وورلد سنترال (DWC) لمدة 45 يومًا من 09 مايو إلى 22 يونيو 2022 خلال مشروع تجديد المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي. في مطار آل مكتوم (دبي ​ ورلد سنترال)، سيستمر المسافرون في الاستفادة من جميع خدمات السفر المريحة التي تقدمها فلاي دبي. ستستمر الرحلات إلى جميع وجهات فلاي دبي الأخرى في العمل من المبنى 2 والمبنى 3 بمطار دبي الدولي.

يُنصح الركاب بالتحقق من مطارات المغادرة والوصول قبل السفر للتأكد من حصولهم على المعلومات الصحيحة. تتوفر هذه المعلومات على موقع flydubai.com ، قسم إدارة الحجز على الموقع وسيتم ذكرها بوضوح عند الحجوزات.

سيتمتع الركاب المسافرون من مطار دبي ورلد سنترال بمواقف مجانية للسيارات في المطار. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر هيئة الطرق والمواصلات خدمة حافلات مجانية ​ بين مختلف مباني المطرين دبي الدولي وآل مكتوم ​ كل 30 دقيقة.

قائمة الوجهات التي ​ ستخدمها فلاي دبي من مطار آل مكتوم خلال عملية تحديث مشروع المدرج الشمالي بمطار دبي ​ (من 09 مايو إلى 22 يونيو 2022):

hthttps://www.flydubai.com/ar/contact/operational-updates/temporary-operations-to-and-from-DWC

يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا " IATA Travel Centre " ​ ​ و destination ​ tracker ​ طوال رحلتهم، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 علىflydubai.com لمزيد من المعلومات.

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