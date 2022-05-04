جزيرة ياس.. وجهة ترفيهية عالمية المستوى

المصدر: وام

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على بعد 20 كيلومتراً من وسط العاصمة أبوظبي تقع جزيرة ياس التي تعتبر متنفساً حيوياً تلجأ إليه الأسر والأفراد بحثاً عن الاستجمام والاستمتاع بأوقات الأعياد والعطلات.

وتعد جزيرة ياس من أبرز الأماكن السياحية في الدولة وتضم حزمة من المرافق الترفيهية إلى جانب حلبة سباقات "الفورمولا 1"، فضلاً عن أكبر مركز تسوق في أبوظبي.

وأكد الحسن كعبوس الزعابي نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكبيرينسز في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن جزيرة ياس تعد من أبرز الأماكن الترفيهية التي تحظى باهتمام كبير من قبل سكان الإمارات والسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ولفت الزعابي إلى المدن الترفيهية التي تضمها جزيرة ياس ومن بينها عالم فيراري أبوظبي التي تعتبر أول مدينة ترفيهية مستوحاة من علامة فيراري العريقة وياس ووتروورلد أبوظبي التي تتضمن تجارب ترفيهية مائية فريدة وعالم وارنر براذرز أبوظبي أكبر وأول مدينة ترفيهية مغلقة تحمل علامة وارنر براذرز العالمية إلى جانب كلايم أبوظبي الذي يعد المرفق الترفيهي والرياضي الأبرز في المنطقة ويوفر لمحبي المغامرات عدداً من التجارب المميزة والاستثنائية التي سجلت أرقاماً قياسية.

وأشار إلى أن جزيرة ياس مستمرة في التطور كوجهة رائدة للعيش والعمل والاستمتاع، وحققت مؤخرًا لقب "أفضل مشروع تطوير سياحي في الشرق الأوسط " لعام 2020 ضمن " جوائز السفر العالمية"، مشيرا إلى إن إدارة مدن ياس الترفيهية حرصت منذ إنشائها على التجديد والتطوير والتنوع في تقديم خدمات الترفيه والمتعة لكل الفئات العمرية وستشهد تحديثات جديدة من خلال إضافة ألعاب ترفيهية وتطويرها وتوسيع مناطقها".

وأوضح أن إدارة مدن ياس الترفيهية تتبع إجراءات صارمة للحفاظ على أمن وسلامة الزوار من خلال اتباع الإجراءات التي تعزز من حمايتهم من بينها واجد المنقذين والمسعفين على جميع الألعاب وباستمرار بالإضافة الى تخصيص عيادات طوارئ منتشرة في المدن فضلا عن توفير طوافات وسترات نجاه لجميع الأعمار.

ونوه إلى أن مدن ياس الترفيهية حصلت على شهادة الأمان Go Safe من قبل دائرة السياحة والثقافة – أبوظبي إذ يهدف برنامج هذه الشهادة إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة في مختلف المرافق السياحية والمنشآت التجارية العاملة في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن مدن ياس الترفيهية منذ افتتاحها تحظى باهتمام كبير من قبل سكان الإمارات والسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم والراغبين باختبار الألعاب والتجارب الترفيهية المميزة التي توفرها المدن المختلفة والتي سجلت أرقاماً قياسية مثل أفعوانية فورمولا روسا الأسرع في العالم في عالم فيراري أبوظبي وأكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة في كلايم أبوظبي، بالإضافة إلى الألعاب والمنزلقات المائية الاستثنائية في ياس ووتروورلد أبوظبي، والفعاليات والعروض الفريدة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

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