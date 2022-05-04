كوريا الجنوبية تعفي المسافرين الدوليين من تأشيرة الدخول إلى "جيجو" و"يانغ يانغ"

المصدر: وام

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أعادت كوريا الجنوبية العمل ببرنامج دخول المسافرين الدوليين عبر مطاري مدينتي "جيجو" و"يانغ يانغ" بدون تأشيرة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل بعد تعليق البرنامج لأكثر من عامين بسبب جائحة فيروس كورنا.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية للانباء عن وزير الداخلية الكوري "جيون هيه-تشول" قوله اليوم خلال اجتماع لهيئة الاستجابة المركزية لكوفيد-19: "نأمل في زيادة عدد المسافرين الدوليين وتنشيط سوق السياحة من خلال تبسيط سياسات الدخول".

ومنذ عام 2002، نفذت كوريا الجنوبية برنامج الدخول بدون تأشيرة، والذي بموجبه يمكن للزوار من جميع الدول زيارة جزيرة "جيجو" الجنوبية لمدة تصل إلى 30 يوما بدون تأشيرة، باستثناء 24 دولة يحددها وزير العدل، ومن بينها دول عربية وافريقية وآسوية.

وكان برنامج دخول المسافرين الدوليين عبر مطاري "جيجو" و"يانغ يانغ" قد تم تعليقه في 4 فبراير عام 2020 مع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما تم تعليق الرحلات الدولية في مطار "جيجو" الدولي في أبريل 2020.

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