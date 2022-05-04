97 عارضاً من أوروبا في قمة سياحية بدبي

المصدر: دبي- البيان

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تجتمع 97 جهة عارضة أوروبية خاصة من النمسا وألمانيا وأيرلندا وسويسرا في قمة سياحية بدبي للقاء نحو 100 أخصائي من دول مجلس التعاون الخليجي واستعراض أبرز المعالم السياحية لهذه الوجهات الأوروبية وما توفره من مزايا متنوعة. وتتيح القمة فرصاً مميزة لبناء علاقات مهنية وطيدة من خلال أكثر من 4000 اجتماع سيُعقَد على هامش القمة.

قالت يامينا صوفو، مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة التابع للمجلس الوطني الألماني للسياحة: تشكل دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً رئيسيةً للسياحة في ألمانيا. ويسعدنا أن نقدم لسكان دول الخليج فرصةً لاكتشاف تجارب جديدة، مع باقةٍ من العروض الثقافية المميزة إلى جانب ما تتحلّى به ألمانيا من طبيعةٍ خلابة، حيث توفر القمة منصةً مثالية لنا للتواصل مع الشركاء الرئيسيين«.

أيرلندا

من جانبها، قالت آشلينج مكديرموت، مديرة هيئة السياحة الأيرلندية في الشرق الأوسط وآسيا:»يسرّنا أن نشارك للمرة الأولى في فعالية اكتشف أوروبا، ولا يسعنا الانتظار حتى نلمس نتائج هذه القمة مستقبلاً. وأسعدتنا تلبية الدعوة للمشاركة في القمة على الفور، إذ تُعد دليلاً على نجاحنا في السنوات السابقة، ومن الرائع أن نحظى بفرصة الوقوف إلى جانب أبرز مجالس السياحة الأوروبية».

بدوره، قال ماتياس ألبريشت مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي: شهد عام 2021 عودةً قوية للزوار من دول الخليج العربي، ما جعل من منطقة الخليج سوقاً بارزة تحظى بالأولوية لدى هيئة السياحة السويسرية.

ويسعدنا استثمار عدد كبير من الشركاء السويسريين والأوروبيين في هذه السوق، من خلال التعاون مع وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية في دول المنطقة. وتأمل الدول الأربع المشاركة في القمة أن يسجل عام 2022 إقبالاً متزايداً من قبل الزوار، بعد التعافي الملحوظ الذي شهده عام 2021».

النمسا

وقال روبرت جروبلاتشر، مدير منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لدى المكتب الوطني النمساوي للسياحة: «يسرّنا الحصول على فرصةٍ تتيح لنا التواصل مجدداً مع السوق الخليجية لمواكبة أحدث توجهاتها. وتُعد الدول الأوروبية المشاركة ضمن قائمة أكثر الوجهات رواجاً في أوساط المسافرين من الشرق الأوسط، لذا من الرائع أن نوحّد جهودنا مجدداً للتواصل مع كبار الجهات المحلية في قطاع السياحة في المنطقة».

حوارات ونقاشات

يجتمع متحدثون من الدول الأوروبية الأربع بين 6 و9 مايو في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا النخلة دبي، لتعزيز الروابط مع سوق الشرق الأوسط خلال اللقاءات التي تتناول قطاع السياحة، تمهيداً لانطلاق فعالية سوق السفر العربي الأضخم من نوعها في المنطقة، التي تضمّ جلسات حوار ونقاشات حول مجموعةٍ متنوعة من المواضيع بما فيها أحدث توجهات وتقنيات القطاع.

حضور قوي لجامايكا

أعلن مجلس السياحة في جامايكا عن مشاركة قوية في دورة العام الحالي من معرض سوق السفر العربي، في خطوة تهدف إلى تطوير وتعميق العلاقات التجارية مع قطاع السفر في الشرق الأوسط.

ويقدم جناح جامايكا في المعرض للزوار فرصة استكشاف عروض الجزيرة من الفنادق ومراكز السبا والعافية عالمية المستوى.

بالإضافة إلى خيارات أنشطة المغامرات التي تلبي تفضيلات الجميع، فضلاً عن التعرف على مستجدات القطاع بعد المشاركة الإيجابية التي سجلتها جامايكا في إكسبو 2020 دبي.وقال دونوفان وايت، مدير قسم السياحة لدى مجلس السياحة في جامايكا:

«يسرنا التفاعل مع الشركات والوكالات العاملة في مجال السياحة والسفر في المنطقة والترحيب بجميع المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستكشاف جامايكا، قلب العالم النابض. وتمثّل السياحة جزءاً أساسياً من فلسفة جامايكا».

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