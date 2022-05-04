حضور قوي لجامايكا في سوق السفر العربي

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس السياحة في جامايكا عن مشاركة قوية في دورة العام الحالي من معرض سوق السفر العربي، في خطوة تهدف إلى تطوير وتعميق العلاقات التجارية مع قطاع السفر في الشرق الأوسط. ويقدم جناح جامايكا في المعرض للزوار فرصة استكشاف عروض الجزيرة من الفنادق ومراكز السبا والعافية عالمية المستوى، بالإضافة إلى خيارات أنشطة المغامرات التي تلبي تفضيلات الجميع، فضلاً عن التعرف على مستجدات القطاع بعد المشاركة الإيجابية التي سجلتها جامايكا في إكسبو 2020 دبي.

ويُقام معرض سوق السفر العربي بين 9 و 12 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقبل مجموعة من أبرز خبراء قطاع السفر من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وسيكون مجلس السياحة في جامايكا حاضراً على مدار كامل أيام الفعالية.

وقال دونوفان وايت، مدير قسم السياحة لدى مجلس السياحة في جامايكا: «يسرنا التفاعل مع الشركات والوكالات العاملة في مجال السياحة والسفر في المنطقة والترحيب بجميع المسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستكشاف جامايكا، قلب العالم النابض. وتمثّل السياحة جزءاً أساسياً من فلسفة جامايكا، ويسرنا استعراض مسيرة تطور قطاع الضيافة لدينا، وتسليط الضوء على الروابط العميقة التي تجمعنا بالشرق الأوسط».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز