في استطلاع لـ «البيان»: بوصلة السياحة إماراتية في عطلة عيد الفطر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، أن توجهات المسافرين في عطلة عيد الفطر المبارك التي تستمر 9 أيام متتالية اتجهت نحو السياحة داخل الإمارات على حساب السفر إلى الخارج باعتبارها من الدول الأكثر أماناً والتزاماً بالإجراءات الصحية والاحترازية فضلا عن توافر كافة المقومات السياحية.

وكان نص سؤال الاستطلاع «أين تخطط لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك؟»، إذ أكد 74% ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني لـ«البيان» أنهم يخططون لقضاء عطلة عيد الفطر داخل الدولة، واختار الـ 26% المتبقون السفر للخارج، فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر» أن 65% اختاروا قضاء العطلة داخل الدولة و35% قرروا السفر للخارج.

مقومات سياحية

وقال خبراء ومختصون في قطاع السياحة والسفر استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن الإمارات تمتلك كافة المقومات السياحية الكفيلة باستقطاب السائح الداخلي، مع توافر الفنادق بمختلف أنواعها التي تناسب كافة الفئات في المجتمع بالإضافة إلى مراكز تسوق ومنتجعات ومدن ترفيهية تضاهي مثيلاتها حول العالم، بل تتفوق عليها من حيث مستوى الخدمة في كثير من الأحيان وبأسعار تنافسية.

قال محسن الشيمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي، إن حركة السياحة في الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً خلال عطلة عيد الفطر، لا سيما أن الإمارات باتت المقصد السياحي الرئيس للعطلات في المنطقة، مشيراً إلى أن السياحة الداخلية تعد المحرك الرئيس للزخم السياحي في الوقت الراهن. وأضاف الشيمي إن الإمارات توفر العديد من المقومات السياحية التي تجذب الزوار والضيوف من الداخل والخارج لاستكشاف التراث الثقافي ومناطق الجذب السياحي في الإمارات بما في ذلك الشواطئ والمطاعم ومراكز التسوق ذات الشهرة العالمية.

عطلات الأعياد

من جانبه، قال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن قطاع السياحة المحلي ينفرد بتوفير خدمات سياحية وفندقية ذات جودة عالية لا تتوافر في كثير من الوجهات حول العالم، وهو ما يدفع غالبية المواطنين والمقيمين في الدولة لقضاء عطلات المواسم والأعياد في الإمارات وعدم السفر إلى الخارج لا سيما في وجود العديد من الفعاليات والأجواء المفعمة بمظاهر الاحتفال بالعيد.

وأضاف إبراهيم إن إشغالات الفنادق بلغت مستويات قياسية في عطلة عيد الفطر المبارك والتي تستمر 9 أيام حيث تستحوذ السياحة الداخلية على نسبة كبيرة من هذه الإشغالات، موضحاً أن السياحة الداخلية تلعب دوراً أساسياً في تنشيط الحركة السياحية في الإمارات ولا سيما خلال أوقات الإجازات.

مدن ترفيهية

وقال ربيع أسليم، مدير إدارة التسويق والمبيعات في مجموعة «جروماكس» أبوظبي، إن هناك تطوراً كبيراً في التوجّه نحو السياحة الداخلية في ظل التطور، الذي يشهده القطاع على صعيد البنية التحتية، خاصة أن السوق المحلية تنفرد بتوفير خدمات سياحية ذات جودة عالية لا تتوافر في كثير من الوجهات حول العالم. وأشار أسليم أن الإمارات توفر أجواء مثالية في المواسم والأعياد، إضافة إلى المدن الترفيهية ومراكز التسوق والمخيمات الصحراوية وغيرها من المقومات السياحية التي تستقطب السياح من داخل الدولة وأيضا من خارجها، متوقعاً استمرار الزخم والنشاط السياحي في الدولة مع انحسار تداعيات الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

السياحة الداخلية

من جانبه، قال أحمد حافظ، المدير الإقليمي للإيرادات في فنادق ماريوت أبوظبي، إن العديد من المواطنين والعائلات المقيمة في الدولة يفضلون قضاء العطلات الرسمية في الداخل والاستمتاع بالمرافق السياحية بدلاً من السفر إلى خارج الدولة، مضيفاً أن الإمارات باتت المقصد السياحي الرئيس للعطلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما مع اتباعها أفضل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة لمنع تفشي «كوفيد 19». وتوقع حافظ أن تشهد الدولة مزيداً من الإقبال السياحي خلال الفترة القادمة على أن تواصل السياحة الداخلية لعب دور رئيسي في تنشيط حركة السياحة لا سيما وإن الإمارات تمتلك مقومات سياحية كفيلة باستقطاب السائح الداخلي، حيث توفر كل ما يحتاج إليه من فنادق ومراكز تسوق ومنتجعات ومدن ترفيهية تضاهي مثيلاتها حول العالم.

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