طيران الإمارات توفر عروضاً أوسع لزوار دبي صيفاً

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات عن توفير مزيد من العروض والصفقات لعملائها الذين يصلون إلى دبي أو يتوقفون فيها خلال الصيف المقبل.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات إبراز بطاقة صعودهم إلى الطائرة وإثبات هوية لدى مئات من منافذ البيع بالتجزئة والترفيه والمطاعم للاستمتاع بخصومات وصفقات رائعة في جميع أنحاء دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما يمكن للعملاء الذين يتوقفون في دبي خلال شهر مايو الجاري الاستمتاع برحلة بحرية مجانية في دبي مارينا.

ولا تحتاج الجولة البحرية Tour Dubai، التي تستغرق ساعة واحدة لمشاهدة معالم المدينة، إلى حجز مسبق، ويتعين على عميل طيران الإمارات فقط إبراز بطاقة صعود صالحة، سواء كانت رقمية أو ورقية، عند شباك التذاكر في يوم الاستخدام بالإضافة إلى إثبات الهوية. وتتوفر الرحلة البحرية فقط بين الساعة 10 صباحاً و4 عصراً خلال المدة من 1 إلى 31 مايو الجاري.

ويستفيد من العروض الصيفية الرائعة لبطاقة طيران الإمارات أيضاً المواطنون الإماراتيون والمقيمون، الذين يعودون إلى دبي على رحلات الناقلة خلال الفترة الترويجية. ويمكن أيضاً للزوار من الأفراد والعائلات الاستفادة من العروض في منافذ بيع علامات تجارية الشهيرة مثل كالفن كلاين وتومي هيلفيجر. كما يتوفر للعائلات إمكانية الاستمتاع بأنشطة أكوافينتشر في أتلانتس ومغامرات "آي ام جي أدفنتشر"، بالإضافة إلى معالجات السبا أو مشاهدة المها العربي عند غروب الشمس أثناء القيام برحلة سفاري صحراوية خاصة مع "المغامرات العربية".

ولا تكتمل زيارة دبي من دون جولة بالحافلة المكشوفة لمشاهدة معالم المدينة، او القيام برحلة بحرية في خور دبي التاريخي، وتوفير ما يصل إلى 20% على الأطعمة والمشروبات في أي من فنادق روف وفنادق أكور عند تقديم بطاقة طيران الإمارات للصعود إلى الطائرة. اضغط هنا للاطلاع على التفاصيل.

وتعد دبي الوجهة السياحية الأولى في المنطقة صيفاً. وبالإضافة إلى برنامج ثقافي وفرص التسوق وتناول الطعام، ينظم "مفاجآت صيف دبي"، أحد أهم أحداث التسوق والترفيه في المدينة والمنطقة، مجموعة واسعة ومنوعة من الفعاليات والأنشطة العائلية وصفقات التسوق الحصرية والمسابقات الممتعة والتسوق وفرص الفوز بجوائز قيّمة.

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