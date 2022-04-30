«سيزرز بالاس دبي» يفوز بجائزة دليل فوربس للسفر

المصدر: دبي - البيان

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حصل منتجع «سيزرز بالاس دبي» على جائزة دليل فوربس للسفر 2022 عن فئة الفنادق الخمس نجوم الموصى بها من قبل الدليل. وتعد هذه الجائزة الأولى من نوعها بالنسبة لمنتجع «سيزرز بالاس دبي» على مستوى المنطقة، وذلك تحت قيادة أنتوني كوستا، الرئيس الإقليمي للمنتجع. وقال كوستا: حصول منتجعنا المشيد حديثاً على هذه الجائزة من قبل دليل فوربس للسفر يعد تكريماً رائعاً لفريقنا، ويعد دليلاً واضحاً على شغفهم والتزامهم الثابت ورغبتهم في أن يكونوا من بين الأفضل في ما يتعلق بالخدمة. أنا فخور للغاية بما حققناه في وقت قصير، فهو يحفز فريق عملنا ويلهمه ليسعى دائماً نحو تحقيق التميز.

ويعرف دليل فوربس للسفر عالمياً باعتباره المرجع الرائد في تصنيف الفنادق الفخمة. وقال هيرمان إلجر، الرئيس التنفيذي لدليل فوربس للسفر: «مع العودة القوية للسفر، تتنافس منشآت الضيافة التي تحلت بالمرونة لاستيعاب الطلب المتزايد على الإشغال في معظم المناطق. وبينما تواجه الصناعة بعض التحديات ، أثبت الفائزون بالجوائز استعدادهم لمواجهة هذه التحديات وأكثر».

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