فلاي دبي تضيف إزمير إلى شبكتها المتنامية في تركيا

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي، اليوم أنها ستبدأ رحلاتها إلى مدينة إزمير في تركيا اعتباراً من 26 يونيو بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا. ستعمل الرحلات إلى مطار إزمير عدنان مندريس (ADB) من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

مع بدء الرحلات إلى إزمير ، ستنمو شبكة فلاي دبي في تركيا إلى أربع نقاط بما في ذلك أنقرة (ESB) ومطار إسطنبول صبيحة كوكجن (SAW) ومطار إسطنبول (IST). كما ستشغل فلاي دبي أيضًا رحلاتها الموسمية الصيفية إلى بودروم (BJV) وطرابزون(TZX) اعتبارًا من 23 يونيو لتوفير خيارات متنوعة للمسافرين خلال هذا الصيف.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "يسعدنا أن نرى شبكتنا في تركيا تنمو بشكل أكبر مع بدء الرحلات إلى إزمير. خلال فترة الصيف المزدحمة ، سنقوم بتشغيل 24 رحلة أسبوعيًا إلى تركيا ، مما يوفر للركاب المزيد من الفرص لاستكشاف مدن مختلفة في تركيا سواء كانوا مسافرين لقضاء عطلة في المدينة أو عطلة على الشاطئ. ستساعد الرحلات المباشرة الجديدة في تعزيز الروابط التجارية بين دبي وواحدة من أكثر المدن ازدحامًا في تركيا ".

وتعد إزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا وتقع على ساحل بحر إيجة. تشتهر بمواقعها الأثرية وتراثها الغني ومناخها الساحلي المعتدل. يوفر موقعها المركزي الوصول إلى أكثر القرى الساحلية سحرًا والشواطئ الجميلة ، كما انها مدينة مثالية لرحلة يومية للاسترخاء والابتعاد عن الأجواء الحضرية للمدينة.

وتعليقًا على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "نحن ملتزمون بجعل السفر أكثر سهولة وتوفير المزيد من الخيارات لمسافرينا. نحن على ثقة من أن إزمير ستكون خيارًا مفضلًا للمسافرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. نتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن طائراتنا ونأمل أن يستمتعوا بتجربة فلاي دبي سواء كانوا مسافرين في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية".

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار إزمير عدنان مندريس (ADB) بواقع ثلاث مرات في الأسبوع أيام الأربعاء والجمعة والأحد. ستشارك طيران الإمارات بالرمز على هذا الخط مما يوفر للركاب المزيد من الخيارات لرحلات الربط عبر مركز الطيران الدولي في دبي.

تبدأ أسعار التذاكر ذهاب وعودة لدرجة رجال الأعمال من دبي إلى ازمير من 8900 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1900 درهم.

مدة الرحلة وقت الوصول وقت المغادرة مطار الوصول مطار المغادرة رقم الرحلة

04:55 15:55 12:00 ازمير دبي FZ 8869

04:40 22:35 16:55 دبي ازمير FZ 8870

يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45, أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

للحصول على الجدول الزمني الكامل والأسعار ، يرجى زيارة: https://www.flydubai.com/en/plan/timetable

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا IATA Travel ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران. يمكن للمسافرين أيضًا زيارة مركز معلومات كوفيد-19 على flydubai.com لمزيد من المعلومات.

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