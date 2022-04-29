مطار دبي يتوقع 1.9 مليون مسافر في 10 أيام

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال عدد كبير من المسافرين، بداية من عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، تزامناً مع نهاية شهر رمضان المبارك، وعطلة عيد الفطر السعيد.ومن المتوقع أن يستقبل المطار نحو 1.9 مليون مسافر، خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 9 مايو، بمتوسط حركة يومية تتجاوز 177 ألف مسافر. كما يتوقع أن يكون 7 مايو أكثر الأيام ازدحاماً في تلك الفترة، مع توافد ما يزيد على 200 ألف مسافر.

ومن جانبها، تحرص مؤسسة مطارات دبي، على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وسلطات المراقبة، والشركاء التجاريين والخدميين، لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة، لجميع المسافرين، مع مراعاة أعلى معايير السلامة.ونصحت مؤسسة مطارات دبي المسافرين، بأن يكونوا على علم بأحدث لوائح وشروط السفر للوجهة المطلوب السفر إليها، كما حثتهم على التواصل مع شركات الطيران الخاصة برحلتهم، للتأكد من أن لديهم كافة الوثائق الضرورية للسفر، مع الصلاحية المطلوبة قبل الوصول إلى المطار.ونصحت كذلك المسافرين الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة، باستخدام البوابات الذكية لتخفيف وتسريع عمل إجراءات مراقبة الجوازات للمسافرين القادمين أو المغادرين.ونبهت المؤسسة إلى أن الطرق المؤدية إلى المطار، قد تشهد ازدحاماً مرورياً خلال أوقات الذروة، لذلك، من الأفضل الخروج من المنزل في وقت مبكر، للوصول إلى المطار بالموعد المحدد، وإتمام إجراءات السفر.

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