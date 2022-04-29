«رحلتي» تقدم سفراء لـ«العلامة التجارية» لإلهام المسافرين الإماراتيين والخليجيين

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «رحلتي من دناتا»، علامة السفر التي صممها إماراتيون للمسافرين الخليجيين، النقاب عن تعيين مجموعة سفراء جدد لتمثيل «العلامة التجارية»، وإعادة إشعال شغف السفر في أوساط مجتمع المسافرين المتنامي.

وكانت مجموعة دناتا للسفريات قد أطلقت «رحلتي» في عام 2019 لتقديم تجارب سفر مخصصة ومصممة حصرياً لشرائح مستهدفة من المسافرين الإماراتيين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، مثل مجموعات الصديقات والمسافرين بمفردهم والعائلات والأزواج والمسافرين لقضاء شهر العسل.

وجرى اختيار سفراء العلامة التجارية الجدد من داخل الشركة الأم «مجموعة الإمارات» لتقديم خبرات السفر ونشر الوعي على أوسع نطاق بتجارب السفر الفريدة من «رحلتي»، المصممة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيعرض سفراء «رحلتي»، كونها علامة تجارية على إنستغرام، تجارب السفر التي تلائم مختلف فئات المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما سيغطون الوجهات والتجارب التي يصعب التخطيط أو الوصول إليها عادةً، مثل «الشفق القطبي» في فنلندا أو «مسار المنزلق zip lining» في موريشيوس.

وقالت رحاب منصور، مدير عام «رحلتي من دناتا للسفريات»: يهدف سفراء رحلتي الجدد إلى عرض عالم من إلهام السفر وتقديم المشورة لمجتمع المسافرين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون عامةً. ويمكن للمسافرين الذين تروق لهم هذه التجارب متابعة السفراء على إنستغرام عبر مختلف مراحل كل رحلة، للتعرف على مسارات ومناطق جديدة. ويمكن لمجتمع المسافرين في دول مجلس التعاون متابعة سفراء العلامة التجارية «رحلتي» في رحلاتهم من خلال @rehlatybydnata، حيث سيقومون بتوثيق أحدث مغامراتهم. ويستطيع المسافرون حجز المسارات ذاتها عبر الإنترنت.

تركيز

والسفراء المختارون متخصصون في المجالات الرائجة للمسافرين الإماراتيين والخليجيين كما رصدتها وحددتها «رحلتي»، بما في ذلك السفر مع التركيز على الأسرة وفن الطهي والرفاهية والمغامرة. وهم:

- بدور المرزوقي، مديرة مشاريع سكاي واردز: ستعرض رحلات تركز على فن الطهو.

- القبطان نبيل الرستماني، طيار A380 ومدير السلامة في طيران الإمارات: يركز على السفر العائلي والفاخر.

- محمد آل علي، مدير طاقم خدمات جوية في طيران الإمارات: يهوى المغامرة ومشاهدة المعالم السياحية.

وتشمل أولى رحلات سفراء العلامة التجارية رحلة طهي في إيطاليا، وإجازة عائلية فاخرة في جزر المالديف، وجولة لمشاهدة معالم المدينة ومغامرة في موريشيوس.

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