«العربية أبوظبي» تطلق رحلات إلى المنامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة البحرينية المنامة، بدءاً من 15 مايو. وسيتمكن المسافرون من أبوظبي الآن من حجز رحلات مباشرة إلى مطار البحرين الدولي بأسعار تنافسية من خلال ثلاث رحلات أسبوعياً.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «الرحلات المباشرة الجديدة إلى المنامة دلالة على التزام «العربية أبوظبي» بتوفير تجربة سفر قيمة تخدم عملاءها وتسهم أيضاً في خدمة قطاع الطيران بين المدينتين».

وتمثل المنامة الوجهة 22 للعربية أبوظبي منذ إطلاق عملياتها من مطار أبوظبي الدولي في شهر يوليو من عام 2020.

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