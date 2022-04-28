فلاي دبي تشغل أكثر من 2200 رحلة خلال عطلة العيد

المصدر: وام

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أعلنت فلاي دبي اليوم عن تشغيل أكثر من 2200 رحلة خلال عطلة عيد الفطر السعيد في الفترة ما بين 30 أبريل الجاري و 8 مايو المقبل في زيادة كبيرة عن الرحلات المجدولة للشركة حيث شهدت الناقلة زيادة كبيرة في الطلب على الرحلات.

وتوقعت فلاي دبي أعدادا قياسية من المسافرين خلال عطلة العيد وارتفاع اشغال المقاعد خلال الاسبوعين المقبلين ليصل بين 80 الى 100 بالمائة على عدد الوجهات التي تخدمها الناقلة خاصة وجهات مثل كولمبو وكاتمندو ونابولي ويريفيان والماتي.

وزادت الشركة من السعة المقعدية على بعض خطوطها خلال عطلة عيد الفطر المقبلة مثل باكو وتبليسي وجزر المالديف وسراييفو لاستيعاب الزيادة في الطلب خلال فترة العيد.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نتجه بثبات نحو التعافي الكامل من تأثير جائحة كوفيد 19، نحن في وضع جيد لاستيعاب الزيادة في الطلب مع استعداد الجميع للسفر مرة أخرى خلال عطلة العيد المزدحمة فضلا عن اشهر الصيف".

ودعت فلاي دبي الركاب الذين يسافرون خلال هذا الوقت إلى الوصول مبكرا للمطار لإنجاز اجراءات السفر مع جاهزية جميع المستندات المتعلقة بذلك.

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