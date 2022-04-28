"ويز إير" أبوظبي تطلق رحلات إلى العقبة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت ويز إير أبوظبي إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى مدنية العقبة في الأردن اعتباراً من اليوم الخميس. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 69 درهما.

وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "تُعدّ العقبة مدينة ساحلية مذهلة تتمتع بتاريخ غني وشواطئ خلابة، وهي وجهة عالمية للغوص للمبتدئين والمحترفين. ويسعدنا توسيع شبكتنا في الأردن وإتاحة المزيد من الفرص للمسافرين من عشاق المغامرة لتجربة أفضل الوجهات في المنطقة مع عدد كبير من الخيارات التي تستحق الاستكشاف. ونتطلع للترحيب بالمسافرين من جميع الأعمار على متن طائراتنا قريباً مع وجهات طبيعية فريدة ومواقع تاريخية مذهلة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك الحسين الدولي رمزي عرفات: "نحرص من خلال تشغيل رحلات أبوظبي العقبة على متن طائرات شركة ويز إير أبوظبي ووفقاً لسياسة الأجواء المفتوحة أن نوفر المزيد من الخيارات أمام المسافرين لدينا، واستقطاب المزيد من السياح لمشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكل مرافقه الاستثمارية، إضافة إلى البعد السياحي المتوقع ما بين الأردن ودولة الإمارات".

وأضاف: تشغيل هذه الوجهة تعد ركيزة استراتيجية تترجم عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية خاصة من القيادة السياسية، بهدف دعم أواصر الأخوة وتعزيز التوجه الإماراتي لتعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الآخذ بالتوسع في إشارة إلى مشروع مرسى زايد والميناء السياحي والعديد من الاستثمارات في مجالات متعدد".

ورحّب نايف الفايز وزير السياحة والاثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، بوصول أول رحلة لطيران المنخفض التكليف قادمة من أبوظبي لشركة ويز إير لتحط في مطار الملك الحسين الدولي وبمعدل رحلتين بالأسبوع. مؤكداً أهمية تدشين هذا الخط مع شركة ويز إير العالمية، والذي سيكون له الأثر الكبير في زيادة أعداد السياح القادمين للمملكة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة".

وأكد الدكتور عبد الرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة أهمية تدشين خط أبوظبي من خلال شركة "ويز إير" أبوظبي، مشيرً إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود متواصلة خلال السنوات القليلة الماضية".

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي ، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وعمّان (الأردن) وأثينا (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماتالا (سريلانكا) ومسقط (عُمان) وسانتوريني (اليونان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

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