«دبي لصناعات الطيران» تبرز أنشطتها في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال 2021

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة نشر تقريرها السنوي الثاني عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. ويشمل التقرير كلاً من دبي لصناعات الطيران كابيتال ودبي لصناعات الطيران للهندسة، وهو أول تقرير موحد بالكامل عن إفصاحات دبي لصناعات حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وقد تم إعداد التقرير وفق معيار المبادرة العالمية لإعداد التقارير، بينما قدمت شركة KPMG ضماناً محدوداً بشأن مقاييس معينة تم تضمينها في التقرير، علماً بأن بيان التأكيد المستقل لشركة KPMG متاح ضمن التقرير.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «نواصل العمل مع أصحاب المصلحة لضمان أن تكون تقاريرنا وإفصاحاتنا ذات صلة وشفافة، ولدمج إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع أنحاء الشركة، وذلك انطلاقاً من إحساسنا بالمسؤولية والتزامنا الراسخ بالريادة في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مجتمع تأجير الطائرات».

وأضاف: ما زلنا نشهد توجهاً متزايداً بين عملائنا ومستثمرينا الذين يدركون مسؤولياتهم في جهود إزالة الكربون، وبالتزامن مع ذلك، نقوم بتوظيف رأسمالنا بطرق تدعم هذه التوجهات. ومن خلال تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، نحن نؤكد توافقنا مع اتفاقيات باريس للمناخ، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والتعهد بتحقيق انبعاثات صفرية في قطاع الطيران Fly Net Zero بحلول 2050.

الأداء في 2021

• حصلنا على تصنيف 14.1 الأول للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من شركة Sustainalytics، كما حصلنا على اعتماد «ESG Industry Top Rating» و«ESG Regional Top Rating» من الشركة نفسها لعام 2021.

• نشرنا سياسة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وسياسة مشاركة أصحاب المصلحة في قسم الحوكمة على موقعنا الإلكتروني من أجل توفير شفافية إضافية لأصحاب المصلحة الرئيسيين.

• حققت دبي لصناعات الطيران 11 من مؤشرات الأداء الرئيسية الـ 12 لعام 2021 التي حددتها الشركة عند نشر تقريرها الافتتاحي، واختارت تأجيل تقديم السياسة بشأن تعويض الكربون حتى عام 2022 للسماح بإجراء مشاورات إضافية مع الموظفين وشركاء السفر.

الريادة البيئية

• وصلت انبعاثات غازات الدفيئة في النطاق 1 والنطاق 2 إلى 1504 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2021 (2020: 1281)، منها 170 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2021 (2020: 77) تُعزى إلى شركة دبي لصناعات الطيران كابيتال، وكلها كانت ضمن النطاق 2 في كلتا الفترتين، وانتقلنا إلى أداة خارجية لمراقبة انبعاثات الكربون للتأكد من أن لدينا فهماً أدق للانبعاثات الإجمالية لأسطولنا.

• نشرنا إطار عمل الكهرباء المستدامة الخاص بنا لدعم انتقالنا إلى استهلاك الطاقة الخضراء في عموم أنشطتنا العالمية.

• قمنا بزيادة نسبة طائراتنا من الجيل التالي الموفرة للوقود في أسطولنا إلى 39٪.

المسؤولية الاجتماعية

• حافظنا على ريادة التنوع بين الجنسين في القطاع على جميع المستويات في شركة دبي لصناعات الطيران كابيتال، حيث إن أكثر من 40٪ من موظفي الشركة من الإناث اللواتي يشكلن أيضاً 44٪ من فريق القيادة في الشركة.

• واصلنا دعم النمو والتعافي الاقتصادي في الأسواق الناشئة، حيث تم تأجير 56٪ من أسطولنا لشركات طيران متمركزة في الأسواق الناشئة في نهاية عام 2021.

• قمنا بتطبيق سياسة منقحة بالكامل للموردين الفنيين، والتي تتضمن تدقيق العوامل الاجتماعية الرئيسية، لتعزيز مراجعتنا وتقييمنا للأداء.

التميز في الحوكمة

• تمت إضافة إمكانية وصول خارجي إلى EthicsPoint لضمان أن يكون لدى أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين طرق متعددة للتعامل مع أية مخاوف تتعلق بالحوكمة أو الامتثال أو الأخلاقيات.

• قمنا بدمج دبي لصناعات الطيران للهندسة بالكامل في تقييمات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لتوفير قدر أكبر من الشفافية والإفصاحات حول انبعاثات شركة دبي لصناعات الطيران بأكملها.

• أكملنا التحديث العالمي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى رفع مستويات الأمن والأداء بالنسبة لموظفينا.

تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

• أكدنا التزامنا بدعم تعهد Fly Net Zero، الذي تعهدت به صناعة الطيران لتحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، والذي وافق عليه اتحاد النقل الجوي الدولي في الاجتماع العادي للجمعية العمومية في أكتوبر 2021.

• نواصل الاستثمار في الطائرات ذات التكنولوجيا الحديثة، واستثمار 1.1 مليار دولار أمريكي أخرى من رأس المال عبر محافظنا المملوكة والمدارة للحصول على طائرات جديدة تدعم الانتقال المستمر لعملائنا إلى تقنيات خفض الانبعاثات الكربونية.

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