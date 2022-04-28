توجيه 1000 رحلة أسبوعياً إلى «دبي وورلد سنترال»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، أمس، تعزيز الطاقة التشغيلية في «دبي وورلد سنترال»، المطار الثاني في دبي خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي، التي تبدأ 9 مايو وتستمر حتى 22 يونيو المقبلين.

وسوف يخضع المدرج الشمالي في مطار دبي لعملية تطوير شاملة على مدار 45 يوماً، وسوف يتم توجيه أكثر من 1000 رحلة أسبوعياً إلى مطار «دبي وورلد سنترال» خلال ذلك، مع تشغيل معظم الرحلات بواسطة «فلاي دبي»، و«سبايس جت»، و«إنديغو»، وطيران الخليج.

فيما يقوم مطار «دبي وورلد سنترال» بإعادة تشغيل مرافق الخدمة لتعزيز تجربة المسافرين وضمان رحلة سلسة ومريحة لهم، حيث سيتم فتح المطاعم والكافيهات ومراكز التسوق بكامل طاقتها، في حين تستعد مكاتب إتمام إجراءات السفر وتسجيل الوصول في المطار ومكتب الجمارك وإجراءات الهجرة للترحيب بجميع الركاب في المطار.

خيارات مرنة

وأكدت مطارات دبي توفير وسائل نقل بين مطار دبي و«دبي وورلد سنترال» مع خيارات مرنة ومتنوعة لتسهيل تنقل المسافرين خلال فترة الإغلاق، بما في ذلك خدمة حافلات مجانية بين المطارين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأماكن مجانية مخصصة لصف السيارات للمسافرين عبر «دبي وورلد سنترال»، إضافة إلى أسعار حصرية لمركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات لكافة الرحلات من المطار. وسيتضمن مشروع تجديد المدرج الشمالي تعبيد 160 ألف طن من الأسفلت، مع 30 ألف متر مكعب من الخرسانة لتقوية وتسطيح أرض المدرج والممرات المجاورة. فيما سوف يتم استبدال 264 كيلومتراً من الكابلات الفرعية وترقية أكثر من 4400 وحدة من مصابيح إضاءة المدرج. وخضع المدرج الشمالي لعملية تطوير مماثلة خلال 2014، بينما أُجريت عمليات التجديد في المدرج الجنوبي في 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز