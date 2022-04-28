«الوطنية للسياحة والفنادق» تتيح تملّك 49 % للأجانب

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافقت الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق على توزيع أسهم منحة للمساهمين عن العام الماضي بواقع 31.4 مليون سهم. وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، إن الجمعية صادقت كذلك على تملك غير المواطنين (الأجانب) لنحو 49% من رأس مال الشركة. ووافقت الجمعية على زيادة التسهيلات البنكية الحالية والمقدمة من بنك أبوظبي التجاري والمستخدمة في مشروع الشقق الفندقية غراند مارينا إنتركونتنينتال رزيدنس إلى 320 مليون درهم، والتي سيتم سدادها على 36 قسطاً ربع سنوي.

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