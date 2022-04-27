طيران الإمارات تكثف جهودها لتسهيل السفر قبيل العيد

المصدر: وام

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تستعد فرق طيران الإمارات لاستقبال أكثر من 700 ألف عميل في المبنى 3 بمطار دبي الدولي خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك مع الطفرة المنتظرة في حركة السفر نهاية الأسبوع.

وينتظر أن يتكثف الإقبال على السفر اعتبارا من 29 أبريل الجاري وأن يستمر الطلب مرتفعا حتى 9 مايو وخصوصا خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتشمل الوجهات الرئيسية للعملاء من دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يسافرون لقضاء العطلات أو لزيارة الأهل والأصدقاء كلا من القاهرة ولندن واسطنبول ومانيلا وباريس والدار البيضاء ونيويورك ولوس أنجلوس.

ويمكن للمسافرين المقيمين في عجمان والإمارات الشمالية تخطي طوابير الانتظار في مطار دبي الدولي والاستفادة من خدمات منشأة طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر التي تعمل الآن على مدار الساعة.

ويستطيع العملاء الآن إنجاز إجراءات السفر قبل ما يتراوح بين 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم.

وتعمل طيران الإمارات مع هيئة النقل في عجمان لتوسيع جدول الحافلات إلى مطار دبي الدولي وتوفر الآن خدمة كاملة مع التدقيق على المستندات الطبية وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة وتسجيل الأمتعة قبل وصول المسافرين إلى مطار دبي الدولي على متن الحافلات وتجاوز الطوابير والمرور مباشرة عبر تدقيق الجوازات وصولا إلى بوابات الصعود إلى الطائرات.

ولا يسمح لمن يصلون إلى كاونترات طيران الإمارات قبل أقل من 60 دقيقة بعمل إجراءات الالتحاق بالرحلات.

وينصح الركاب فور إنهاء إجراءات السفر والجوازات بالوصول إلى بوابات المغادرة في الوقت المحدد حيث تفتح قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع ويبدأ الصعود قبل 45 دقيقة وتغلق البوابات قبل 20 دقيقة تماما من وقت المغادرة ولن تتمكن طيران الإمارات من قبول الركاب الذين يصلون متأخرين إلى بوابات المغادرة لضمان إقلاع الرحلات في المواعد المحددة وتجنب التأثير على سير العمليات.

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