فلاي دبي تطلق باقات عطلات اللحظات الاخيرة في العيد

المصدر: البيان

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اطلقت فلاي دبي باقات عطلات خاصة للحظات الاخيرة تتيح حجز باقات عطلات متكاملة قبيل فترة قصيرة من العيد وباسعار تبدأ من 1599 درهما .

وتشمل عروض اللحظات الاخيرة من فلاي دبي وجهات تتمتع بشعبية عالية بين المسافرين مثل باكو وسراييفو وتبليسي ويريفيان وزنجبار وتشمل الاسعار رحلات الطيران والاقامة في الفنادق.

وستكون باقات العطلات متاحة للحجز اعتبارا من 28 ابريل للسفر خلال الفترة من 29 ابريل وحتى 5 مايو

ومع بدء كثير من الدول في التخفيف من قيود السفر تمثل باقات عطلات اللحظات الاخيرة فرصة كبيرة لعشاق السفر والعطلات لاستكشاف هذه الوجهات خلال عطلة العيد وباسعار تلائم مختلف الاحتياجات .

باكو - أذربيجان

ابتداءً من 1599 درهمًا للشخص لمدة 3 ليالٍ بما في ذلك رحلات الطيران والإقامة في فندق أربع نجوم ووجبة الإفطار .

تبليسي – جورجيا

ابتداء من 1799 درهما للشخص في باقة تشمل رحلات الطيران والاقامة لمدة ثلاث ليال في فندق 3 نجوم .

يريفيان - أرمينيا

وتشمل الباقة الاقامة في فندق لمدة 3 ليالٍ شاملة رحلات الطيران والإقامة في فندق ثلاث نجوم ووجبة الإفطار باسعار تبدا من 1849 درهما للشخص .

زنجبار

ابتداءً من 2249 درهمًا للشخص لمدة 3 ليالٍ بما في ذلك الإقامة في فندق ثلاث نجوم ، ووجبة الإفطار .



سراييفو – البوسنة

ابتداء من 2899 درهما للشخص لمدة ثلاث ليال بما في ذلك الاقامة في فندق اربع نجوم شاملة وجبة الافطار .

كما تشمل باقات عطلات اللظات الاخيرة وجهات مثل عمان والعلا لوبليانا وسالزبورغ وتيرانا باسعار تبدأ من 1140 درهما.

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