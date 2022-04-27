19 مليون نزيل فندقي بالإمارات في 2021 بنمو %29

المصدر: أبوظبي- البيان

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عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الأول لعام 2022، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومديري عموم الدوائر والهيئات السياحية المحلية في الدولة.

واستعرض المجلس نتائج أداء القطاع السياحي والمنشآت الفندقية في الدولة خلال 2021 ونسب النمو التي تم تحقيقها في العديد من المؤشرات السياحية. كما اطلع المجلس على خطط الترويج للسياحة الوطنية في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة. واستعرض المجلس أيضاً الجهود المتضافرة لتطوير منظومة البيانات السياحية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأظهرت نتائج القطاع لعام 2021، أن المنشآت الفندقية في الدولة استقطبت 19 مليون نزيل فندقي بنمو يزيد على 29% مقارنة بأعداد النزلاء لعام 2020، واستحوذت السياحة الداخلية على 58% من إجمالي عدد النزلاء مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة. وحققت المنشآت الفندقية في عام 2021 عوائد بقيمة 28 مليار درهم، محققةً نمواً يصل إلى 70% مقارنة بعام 2020.

نتائج متميزة

وأوضح الدكتور أحمد الفلاسي أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية متميزة في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وتضافر الجهود الوطنية لتطوير البيئة السياحية للدولة لتكون في مصاف أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتقديم منتجات وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة تعزز مكانة الإمارات كمقصد سياحي مفضل ومستدام للسياح سواء من داخل الدولة أو للسياح الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن هذه النتائج الإيجابية توضح كفاءة السياسات التي تبنتها الدولة لدعم وتطوير قطاع السياحة الوطني، كما أن العديد من هذه المؤشرات تقترب من معدلات النمو التي تم تحقيقها في فترة ما قبل الجائحة العالمية، مما يبين تحقيق تعافٍ تام للقطاع السياحي الوطني ويؤكد المنحى الإيجابي الذي يحققه بصورة متزايدة، مشيراً إلى أن هذه النتائج هي ثمرة لتضافر الجهود الحكومية وكفاءة القطاع الخاص السياحي بهدف توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة ووجهات متنوعة وفريدة وبنية تحتية متطورة للسياحة.

إكسبو

كما أشار إلى المساهمة المهمة للفعاليات والمبادرات الكبرى التي نظمتها الدولة خلال المرحلة الماضية في تحقيق هذه النتائج ورفد السياحة الوطنية بمقومات تنموية كبيرة، وفي مقدمتها إكسبو 2020 دبي الذي نجح في استقطاب أكثر من 24 مليون زائر خلال 6 أشهر، وحملة «أجمل شتاء في العالم» بنسختها الثانية التي حققت خلال شهر ونصف الشهر إيرادات وصلت إلى 1.5 مليار درهم وجذبت أكثر من 1.3 مليون سائح محلي.

الحساب الفرعي للسياحة

واستعرض المجلس جهود الجهات المعنية في مشروع «الحساب الفرعي للسياحة» الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية للتنمية السياحية في الدولة وتشارك فيه أكثر من 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ويهدف إلى تطوير منظمة إحصائية متكاملة على المستوى الوطني مما سيساهم في رفع مستوى الشفافية وتطوير الأنظمة البشرية والتكنولوجيا المتكافئة لدعم عملية صناعة القرار في الدولة. كما أن الدولة قامت بتوقيع اتفاقية الشراكة والتنسيق مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لدعم تطوير هذا النظام الإحصائي حيث ستقوم المنظمة بتوفير الدعم التقني والمعرفي في هذا المجال. ويساهم المشروع في زيادة كفاءة نظام الاحصائيات السياحية بالدولة حيث يقيس المؤشرات الاقتصادية لقطاع السياحة ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني وسوق العمل .

وأكد رئيس المجلس أهمية العمل بصورة متكاملة بين الجهات المعنية لدعم مشروع الحساب الفرعي وتوفير البنى التحتية التقنية والكوادر البشرية اللازمة لتطويره باعتباره خطوة مهمة لتحقيق نقلة بمجال البيانات السياحية وبالتالي المساعدة في توفير قاعدة معرفية شاملة وموثوقة .

ترويج خارجي

واطلع المجلس على خطط الجهات الأعضاء للترويج الخارجي.

وأكد الدكتور أحمد الفلاسي أهمية تضافر جهود الوزارة ودوائر وهيئات السياحة المحلية والجهات الحكومية المعنية، لوضع خطط وبرامج متكاملة لتنمية السياحة الخارجية وزيادة استقطاب السياح الدوليين من مختلف دول العالم، لا سيما في ضوء الزيادة الكبيرة بمعدلات التعافي السياحي عالمياً، ووجود فرص متنامية لفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الدولة عالميا.

حضر الاجتماع حنان أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة وفيصل الحمادي الوكيل المساعد لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإنابة بوزارة الاقتصاد، وصالح الجزيري المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعيد السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، وخديجة التركي مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، وعصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وهيثم سلطان آل علي مدير إدارة السياحة في دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وفرح الياسي مديرة العلاقات الحكومية والفعاليات بهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.



إشغال فندقي

بلغت نسبة الإشغال الفندقي 67 %، علماً أن هذه النسبة تمثل إحدى أعلى النسب المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم. وزاد عدد المنشآت الفندقية في الدولة بنسبة %5 مقارنة بـ 2020 ليبلغ 1144 منشأة، كما تم تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بنسبة %8 لتصل إلى 194 ألف غرفة في كافة إمارات الدولة. وتم حجز أكثر من 75 مليون ليلة فندقية، بزيادة %42 مقارنة بـ 2020.

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