طيران الإمارات تعتزم إضافة 23 رحلة ومزيداً من المقاعد

المصدر: البيان

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مع اقتراب عيد الفطر واستجابةً للإقبال الكبير على الحجوزات والسفر خلال العطلة الطويلة، تعتزم طيران الإمارات تقديم مزيد من الرحلات عبر سبع مدن في دول منطقة والشرق الأوسط. وتعمل الناقلة على تكثيف جدولها بإضافة 22 رحلة وتوفير مقاعد إضافية باستخدام طائرات A380 والبوينج 777 بين 28 أبريل الجاري و8 مايو (أيار) المقبل إلى المدن الأربع التي تخدمها في المملكة العربية السعودية، وكذلك إلى الكويت وبيروت وعمّان.

وسوف تشغّل طيران الإمارات رحلتين إضافيتين في 2 و8 مايو لخدمة الطلب من وإلى الرياض. كما ستضيف خمس رحلات إلى جدة بطائرات البوينج 777، وترقّي إحدى رحلاتها الحالية إلى A380، لتصبح جميع رحلاتها المنتظمة إلى عروس البحر الأحمر تعمل بالطائرة العملاقة ذات الطابقين. وسوف تشغل الناقلة أربع رحلات إضافية إلى المدينة المنورة، كما ستوفر للمسافرين من الدمام رحلة إضافية واحدة يوم 28 أبريل مع بدء عطلة العيد. ويوضح سجل الحجوزات أن عملاء طيران الإمارات في المملكة العربية السعودية سيتوجهون إلى دبي للاحتفال بعيد الفطر، بالإضافة إلى جزر المالديف وباريس وبانكوك وموريشيوس ومانيلا ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى دبي، تشمل الوجهات الشهيرة التي يقصدها المسافرون الكويتيون هذا العام جزر المالديف ومانيلا وبانكوك ولندن وموريشيوس وباريس. وسوف تسيّر طيران الإمارات ثمان رحلات إضافية بطائراتها البوينج 777 خلال عطلة العيد.

وسوف تشغّل طيران الإمارات ثلاث رحلات إضافية إلى بيروت بطائراتها البوينج 777 لاستيعاب مزيد من المسافرين الذين يتدفقون على لبنان لزيارة الأقارب والأصدقاء. كما ستقوم بترقية إحدى رحلتي عمّان اليوميتين، التي تتم بطائرات البوينج 777 بتوفير سعة مقعدية أكبر.

وجرياً على عادتها في العيد سنوياً، بتوفير الضيافة العربية المتميّزة، ستقدم طيران الإمارات قائمة طعام خاصة ما بين 2- 5 مايو على جميع الرحلات القادمة والمغادرة من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسوف يُقدّم للمسافرين في جميع الدرجات طبق دجاج كوبولي اللذيذ وطبق برياني على الطريقة الإماراتية، بالإضافة إلى الحلويات الفاخرة مثل الكعك بالزعفران والفستق في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال. والنمّورة بالفستق والزعفران في الدرجة السياحية. كما يستمتع المسافرون في الدرجتين الأولى والأعمال على طائرات A380 بتشكيلة من فطائر العيد الإماراتية والشوكولاتة في الصالون الجوي.

وسوف تقدم صالات طيران الإمارات لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال في دبي للعملاء القهوة العربية والتمر وحلويات العيد التقليدية ونكهتين جديدتين من الآيس كريم والبقلاوة بالقرفة والقهوة العربية مع التمر. كما تقدم صالة طيران الإمارات الخاصة في كل من القاهرة وسنغافورة حلويات خاصة وأطباق لذيذة.

ويمكن للعملاء الجلوس والاسترخاء في مقاعدهم والاستمتاع بما يختارونه مما يصل إلى 5000 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، بما فيه 100 فيلم عربي تشمل "الكمين" و"الشنطة" وأكثر من 45 مسلسلاً شهيراً و400 قناة موسيقية و13 قناة بودكاست عربي وكتب مسموعة، بالإضافة إلى تلاوات من الذكر الحكيم، والمزيد، مع نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

يمكن شراء التذاكر من موقع emirates.com أو مكاتب مبيعات طيران الإمارات أو عبر وكلاء السفر المعتمدين أو من خلال وكلاء السفر عبر الإنترنت. ويتعيّن على العملاء التحقق من أحدث قيود السفر الحكومية في بلدهم الأصلي والتأكد من استيفائهم متطلبات السفر إلى وجهاتهم النهائية.

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