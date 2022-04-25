«العربية أبوظبي» تطلق رحلات جديدة إلى أحمد آباد

المصدر: ابوظبي - البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي وأحمد آباد أكبر مدن ولاية غوجارات في الهند، بدءاً من 13 مايو 2022.

تتميز مدينة أحمد آباد النابضة بالحياة بتراثها الممزوج بين القديم والمعاصر، كما تساهم ثقافتها المتنوعة ومأكولاتها الشهية في جعلها وجهة سياحية سريعة النمو، حيث إنها تضم العديد من المعالم التراثية بما في ذلك المتاحف الأثرية القديمة والبحيرات الرائعة.

وتمثل أحمد آباد الوجهة السابعة للعربية أبوظبي إلى الهند بعد كل من مومباي، كاليكوت، وتشيناي، وجيبور، وكوتشن، وتريفاندروم. وتعتبر الوجهة 21 للعربية أبوظبي منذ إطلاق عملياتها من مطار أبوظبي الدولي في شهر يوليو من عام 2020.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم بين أبوظبي أحمد آباد مباشرة عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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