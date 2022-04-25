منظمة السياحة الوطنية اليابانية تشارك في سوق السفر العربي مايو 2022

المصدر: دبي- البيان

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تعتزم منظمة السياحة الوطنية اليابانية، المشاركة في النسخة القادمة من سوق السفر العربي، أكبر معرض للسياحة والسفر في الشرق الأوسط، والذي سينعقد من 9 إلى 12 مايو 2022، في مركز دبي التجاري العالمي، ويومي 17 و18 مايو، على منصة افتراضية، ويعمل الحدث كحلقة وصل بين مزودي تجارب السفر، والهيئات السياحية والإعلام، والمتخصصين من قطاع السفر والسياحة، من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم.

وتهدف منظمة السياحة الوطنية اليابانية، من خلال هذا الحدث، نشر الوعي حول وجهة اليابان بين خبراء السفر والسياحة في المنطقة، والإعلام المحلي. وستسلط الضوء هذا العام، على المعالم السياحية المميزة والمنوعة، تحت شعار «اليابان. اكتشاف أبدي».

وتعد مشاركة المنظمة مميزة هذا العام، حيث إنها تتزامن مع العام الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والإمارات. وبعد افتتاح مكتب المنظمة في دبي عام 2021، كجزء من المخطط الاستراتيجي للحكومة اليابانية، لتحقيق هدف استقطاب 60 مليون زئر دولي بحلول عام 2030، تعد المشاركة في نسخة هذا العام، تأكيداً على التزام المنظمة بجعل الشرق الأوسط سوق أولوية للسياحة اليابانية.

وقال ميزوكي أونيشي، المدير الأول لمكتب منظمة السياحة الوطنية اليابانية في دبي: «يسعدنا أن نشارك في نسخة 2022 من سوق السفر العربي (ATM)، أكبر معرض تجاري للسفر في الشرق الأوسط. كما يشرفنا أن نشارك خلال العام، الذي يصادف الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، والذي يعد إنجازاً بحد ذاته. ومن خلال مشاركاتنا في الأحداث المهمة مثل هذه، نسعى إلى تعزيز العلاقات مع شركات الطيران، ووكالات السفر في المنطقة، وذلك لزيادة الاهتمام حول الوجهة من مسافري المنطقة».

وأطلقت منظمة السياحة الوطنية اليابانية، مؤخراً، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية، لخلق قنوات تواصل مباشر مع المستخدمين العرب. وتم تصميم صفحات الإنستغرام والفيسبوك الجديدة، لإلهام المسافر من خلال النشرات الجذابة، التي تظهر جمال الطبيعة والثقافة والإرث الياباني، إضافة إلى المعلومات القيمة حول الوجهة والقصص المثيرة للفضول.

وبعد أن أغلق إكسبو 2020 دبي أبوابه، واختتم حدثاً عالمياً ناجحاً بكل المقاييس، يستمر الحماس في اليابان، حيث يستعد البلد لاستضافة النسخة القادمة من هذا المعرض الدولي المبهر. وسيعقد إكسبو 2025، أوساكا كانساي، اليابان، من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار «تصميم مجتمع مستقبلي لحياتنا»، بهدف تسخير مختبر حي لمجتمع المستقبل، وموقع يجمع المعرفة الدولية في مكان واحد، لمشاركة الخبرات، وابتكار الحلول للتصدي للأزمات الدولية.

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