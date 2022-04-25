«كلية دبي للسياحة» تعزز مهارات الطهاة في قطاع الضيافة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إقامة دورة مكثفة بدوام كامل، تمتد لتسعة أسابيع، في مجال تحضير الحلويات والمعجنات، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة، ليصبحوا طهاة معجنات وحلويات محترفين في قطاع الضيافة بدبي.

وسيحظى المشاركون خلال الدورة، التي تُقام خلال الفترة ما بين 9 مايو وحتى 8 يوليو، في المطبخ الجديد لكلية دبي للسياحة، الكائن في منطقة ند الشبا، بالحصول على أساسيات المهنة، والمعلومات الغذائية عن هذه الأصناف، فضلاً عن المهارات المتوسطة والمتقدمة في إعداد مختلف أنواع الحلويات والأطباق بالشوكولاته الفاخرة.

ويشرف على الدورة، الشيف المحترفة ومدربة طهاة المعجنات والحلويات، سالي هاندوكو، التي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في العمل مع فرق تحضير المعجنات، في العديد من الفنادق والمطاعم من فئة الخمس نجوم، في منطقة الشرق الأوسط. وتتمثل المهارات الأساسية لهاندوكو في خبرتها الكبيرة في صنع المعجنات والحلويات، وإتقانها لفنون الحلوى والشوكولاته، وإدارة الفرق، وإعداد قوائم الطعام، بما يتوافق مع معايير النظافة العامة. وستعمل هاندوكو على تزويد المشاركين في دورة المعجنات والحلويات في كلية دبي للسياحة، بجميع هذه الخبرات والمهارات.

وتسعى الكلية من خلال هذه الدورة وغيرها من دورات الطهو، إلى تمكين جميع الطهاة الواعدين في قطاع الضيافة بدبي، من مواكبة متطلباته وتطوراته المستمرة. كما تأتي هذه الدورة الخاصة، استجابةً للنمو المستمر الذي يشهده قطاع المأكولات وفنون الطهو في دبي، ومكانته المميزة على مستوى العالم، وذلك على ضوء اختيار دبي في المركز الرابع عالمياً عن فئة «محبي الطعام»، في جوائز اختيار المسافرين من «تريب أدفايزر» لعام 2022، ما يعكس عراقة مشهد الطعام في الإمارة وتنوع مطابخه.

ويُعد وصول دليل ميشلان، ودليل غولت ميلو إلى المنطقة، من أبرز الأحداث التي يشهدها قطاع الضيافة في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد تكريم مطاعم وطهاة دبي في الدورة الافتتاحية من جوائز أفضل 50 مطعماً في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في فبراير 2022، التي أقيمت للاحتفاء بأفضل مطاعم المنطقة، وتسليط الضوء على روائع المأكولات فيها.

وتحرص كلية دبي للسياحة، على تقديم مجموعة متنوعة من الدورات، التي تشمل منح شهادات ودرجات دبلوم في قطاعات الضيافة، وتنظيم الفعاليات، والسياحة، والبيع بالتجزئة، وفنون الطهو. وتهدف من خلالها إلى تلبية احتياجات القطاع من الموظفين المؤهلين وأصحاب المهارات، ودعم استراتيجية دبي السياحية، الرامية إلى الارتقاء بتجربة زوار الإمارة بشكلٍ عام. علماً بأن جميع الدورات، بما فيها دورة المعجنات والحلويات، تقدم المهارات النظرية والعملية اللازمة لتمكين المشاركين من النجاح في مسيرتهم المهنية.

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