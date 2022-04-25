دبي الوجهة الأفضل أمام السائحين الدوليين والمحليين

المصدر: دبي - البيان

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قال شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا دبي، إن القطاع السياحي في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، يمتاز بتنوع المنتج، الأمر الذي يظهر من خلال التنوع في الفئات الفندقية التي توفرها، ما ساعد في استقطاب شرائح سياحية من مختلف الأسواق والمستويات الاقتصادية.

وأضاف إن فنادق في دبي تستعد لعطلة العيد الطويلة نسبياً (9 أيام) من خلال باقة من العروض المزايا لضيوفها، لزيادة معدلات الإشغال الفندقي إلى مستويات قياسية، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي في دبي، يواصل نجاحه مع عودة النشاط ورفع غالبية القيود الخاصة بفيروس كورونا، في ظل انحسار الوباء محلياً ودولياً.

وأكد أن دبي تظل الوجهة الأفضل والخيار الأول أمام السائحين الدوليين والمحليين، في ظل الجهود الحكومية لتشجيع السياحة في الإمارة، حيث توفر تلك الجهود داعماً رئيسياً للقطاع السياحي، ومظلة أمان للسائح الدولي في اختيار الوجهة لقضاء عطلة لا تنسى.

وأشار إلى أن حجوزات الغرف دخلت مرحلة متقدمة في نسبة الإشغال، ومن المتوقع الوصول إلى إشغال كامل لجميع غرف الفندق، وفقاً للضوابط والاشتراطات الاحترازية، لجذب السياحة الداخلية والخليجية.

وحول العروض التي يطرحها فندق ميديا روتانا دبي لضيوفه خلال عطلة العيد، قال شريف مدكور: «ندعو الجميع للاحتفال معنا مع برانش العيد في تشانلز، حيث يستطيع الجميع الاستمتاع بالأطباق العربية والآسيوية والكونتيننتال الأصيلة المعدة خصيصاً من قبل فريق الطهاة الموهوبين لدينا. كما وسيستمتع الأطفال بمجموعة من الأنشطة الرائعة لإبقائهم مشغولين، بينما يستمتع أهلهم بالوقت لتجربة مجموعة مغرية من الأطباق الشهية».

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