دبي تستضيف منتدى عُمان السياحي مايو المقبل

المصدر: مسقط - البيان

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تنظم وزارة التراث والسياحة العُمانية منتدى عُمان السياحي 2022 الذي سيعقد في 10 مايو 2022، بالتزامن مع انعقاد معرض سوق السفر العربي (ATM) 2022 في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد منتدى عُمان السياحي 2022 حدثاً رفيع المستوى يهدف إلى جمع قادة القطاع السياحي لاستكشاف فرص السياحة والشراكة في سلطنة عُمان من عقد عدد من الجلسات الحوارية سوف تسلط الضوء على فرص التعاون والتطوير في القطاع السياحي وقطاع الضيافة. وسيحضر المؤتمر متحدثون ومن بينهم مسؤولون من سلطنة عُمان وعدد من المتحدثين من جمهورية الصين الشعبية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

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