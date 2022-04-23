اليابان تفتتح ممراً سياحياً في "وادي الثلوج العظيم".. فيديو

المصدر: البيان

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تمتلك اليابان طبيعة متنوعة، وتعد الثلوج أحد مظاهر جمالها التي تحرص الدولة على تحويلها إلى مزارات سياحية.

نشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو، أول أمس الخميس، قالت إنه يرصد ممرا جليديا تم تشييده لتنظيم رحلات سياحية على طريق يعرف بـ "طريق تاتياما كوروب ألبين".

ويتميز هذا الطريق بمروره وسط منطقة تعرف بـ "وادي الثلوج العظيم" بطول 500 متر ويسمح بمرور الحافلات، التي تمكن السائحين من مشاهدة الطبيعة الخلابة للشتاء في تلك المناطق.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المناطق يمكن أن يزورها نحو 5 آلاف سائح خلال الفترة من أبريل حتى مايو من كل عام.

وقد تم افتتاح الطريق أمس الجمعة عن طريق رفع الممر الثلجي المغلق في فصل الشتاء، حيث سار السائقون الذين كانوا ينتظرون الافتتاح، عبر ممر الثلج ارتفاعه حتى 8 أمتار، وفق (nhk).

وقد أقيم حفل الافتتاح على ارتفاع حوالي 1600 متر بالقرب جبل كاتا، بحضور 50 شخصًا من محافظتي مياجي وياماغاتا.

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