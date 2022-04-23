حل لدعم الاستدامة بالقطاع السياحي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إنترتك كريستال»، إحدى شركات توفير حلول إدارة الصحة والسلامة والجودة والمخاطر الأمنية، والتي تركز نشاطاتها على قطاع السفر والسياحة والضيافة، بدء تقديم خدمة تجمع بين تدقيق التأثير على البيئة الذي توفره وحدة «إيكوتشيك» وبين خدمة احتساب البصمة الكربونية من أجل دعم السياحة المستدامة.

وتشكل السياحة ما بين 11-8% من إجمالي ابتعاثات الغازات الدفيئة. ووقعت أكثر من 300 شركة سياحية من حول العالم إعلان غلاسكو حول الإجراءات المناخية خلال مؤتمر «كوب 26» لعام 2021 مما يدل على الحاجة الملحة لتسريع الإجراءات الخاصة بالمناخ في القطاع السياحي.

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