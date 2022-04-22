«العربية أبوظبي» تطلق رحلات إلى مومباي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي ومومباي في الهند، بدءاً من 12 مايو.

وتمثل مومباي الوجهة السابعة للعربية أبوظبي إلى الهند بعد كل من من كاليكوت، وتشيناي، وجيبور، وكراتشي، وكوتشن، وتريفاندروم. وتعتبر الوجهة 20 للعربية أبوظبي منذ إطلاق عملياتها من مطار أبوظبي الدولي في شهر يوليو من عام 2020. ومومباي أو كما يطلق عليها مدينة الأحلام، هي مدينة خلابة يتوق المسافر إلى زيارتها. كما تعرف مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا بتجاربها الفريدة ومعالمها الهندسية الرائعة ومزاراتها الدينية والمأكولات الشهية. وإلى جانب أن مومباي تعد عمود اقتصاد الهند ومركزها التجاري والمالي، فهي أيضاً تعتبر مدينة التطلعات والثروة والجمال.

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